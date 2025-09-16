Totális sztrájk jön, lebénulhat egész Franciaország: megáll a közlekedés, az energiaszektorban se veszik fel a munkát

Országos sztrájk béníthatja meg Franciaországot csütörtökön, amihez az ország legnagyobb szakszervezetei is csatlakoztak. A nyolc nagy szakszervezeti szövetség mindegyike a munka beszüntetésére szólított fel az országban, a radikális CGT-től és Solidaires-től a legnagyobb, de egyben leginkább mérsékelt CFDT-ig. A munkavállalókat képviselő szervezetek a nemrég megbukott Bayrou-kormány költségvetési javaslata ellen tiltakoznak, melytől Sebastien Lecornu új miniszterelnök sem tér el várhatóan. A tiltakozások már a múlt héten is elkezdődtek.

Újabb sztrájkra és tüntetésekre készülnek a franciák / Fotó: ED JONES

Ezért sztrájkolnak a franciák

A költségvetési tervben egyebek mellett szerepel két nemzeti ünnepnap munkanappá tétele – igaz, az új kormányfő ebből már kihátrált –, a szociális kiadások befagyasztás és más megszorító intézkedések is, melyek célja a kifejezetten nagyra hízott költségvetési hiány csökkentése.

A szeptember 18-i akcióhoz a nagy szakszervezeti szövetségek mellett számos kisebb érdekvédelmi szervezet is csatlakozhat, melyek sérelmei a munkakörülményektől a bérekig számos kérdésre kiterjednek.

A The Connexion összefoglalója szerint a közlekedés szinte leállhat az országban, hiszen sztrájkolnak a vasutasok és a legtöbb városi tömegközlekedési vállalat dolgozói is, de közúti blokádok is várhatók, hiszen a taxisok is csatlakozhatnak a munkabeszüntetéshez, és az ahhoz kapcsolódó demonstrációkhoz.

Ugyanakkor a repülőterek megmenekülhetnek, miután a légi forgalmi irányítók 70 százalékát tömörítő SNCTA lemondta az eredetileg szeptember 18–19-én tervezett sztrájkját, mondván a Lecornu-kormány megalakulása előtt nincs kivel tárgyalniuk, így a sztrájkot is elhalasztják. Kisebb szakszervezetek megmozdulása ugyanakkor okozhatnak problémákat a légi közlekedésben is.

Nem csak a közlekedés áll le a sztrájkok miatt

Az energiaszektorban is a munka leállítására készülnek a dolgozók, a villamosenergia és a gázszolgáltatás területén egyaránt, noha a munkások azt ígérik, hogy a sztrájk a lakossági szolgáltatásokat nem érinti majd. Ugyancsak várható a közszolgálati dolgozók csatlakozása a szeptember 18-i akcióhoz, így a különböző állami ügyintézések területén is lehetnek fennakadások.

A nagy szakszervezetek bejelentése előtt is már sztrájkra készültek a gyógyszerészek is szeptember 18-án,

így a legtöbb patika is zárva lehet csütörtökön. Azonban szemben a korábbi, augusztus 16-i akcióval, mely szombatra esett és a gyógyszertárak 90 százalékát érintette, most az állami szervek elrendelhetik egyes gyógyszertárak kötelező nyitvatartását az alapvető szolgáltatások biztosítása érdekében.