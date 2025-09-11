Váratlanul feltűnt egy ország, ami úgy veszi a Teslát, mintha kötelező lenne: már nem csak Norvégiában bízhat Elon Musk

Új augusztusi csúcsot ért el a török autópiac, miután az országban először kelt el több mint 100 ezer autó ebben a hónapban. A kereskedők a tavalyinál 12,8 százalékkal több autótól váltak meg a hónap során, ami 101 650 eladást jelent.

A Teslának Kínában egyre nehezebb a dolga, de Törökországot úgy tűnik, meg tudja hódítani / Fotó: Sergey Colonel / Shutterstock

A Tesla egyre nagyobb szeletet hasít ki a török piacból

Az év első nyolc hónapját nézve a növekedés üteme némileg kisebb, de az ezen időszak alatt értékesített 817 345 autó így is 7,2 százalékkal több a tavalyinál. Augusztusban ugyan 8,4 százalékkal növelte eladásait a Renault, mely így a piac 10,4 százalékát megszerezve az élen végzett a 15 százalékos visszaesést produkáló Fiattal szemben, ám a harmadik helyen váratlanul a világ számos piacán gondokkal küszködő Tesla tűnt fel.

Elon Musk cégének eladásai éves alapon döbbenetes, 731,4 százalékos növekedést értek el, miután 8730 Tesla kelt el Törökországban, ami a piac 8,6 százalékát jelenti.

A Tesla ezzel magasan felülmúlta a korábbi csúcsát, hiszen a cég elektromos autóiból eddig a legtöbb tavaly júniusban fogyott, amikor a 7235 eladás a hatodik helyre és 6,1 százalékos részesedésre volt elég – idézi fel a Best Selling Cars. A top 5-be még az eladásait 8,1 százalékkal növelő Volkswagen és a 15,2 százalékos visszaesést feljegyző Ford fért be. A top 10-ben jelentősen növelte eladásait a Toyota (93,9 százalék), a Hyundai (23,2 százalék) és a Citroen (22,2 százalék), míg lentebb a listán érdemes említeni a Szegeden gyárat építő BYD-t (3668,1 százalék), de több mint kétszeresére növelte eladásait a török elektromosautó-gyártó Togg is. A török márka egyik modelljéből kapott ajándékba egyet Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tajjip Erdogan török államfő budapesti látogatásakor.

Az egyes modelleket vizsgálva már a Tesla áll az élen, hiszen a cég valamennyi török eladása a Model Y-ból került ki, és mely típus így már az elmúlt három hónapban másodjára végez az élen. Mindez némi reménysugarat jelenthet a számos országban a forgalom visszaesésével küzdő Tesla számára. Ugyanakkor Elon Musk cége az új autók terén már teljesen elektromosra váltó Norvégiában még őrzi az előnyét, miután az országban kiépített töltőhálózata továbbra is jelentős vonzerőt jelent.