Ez jó üzlet volt. 1 lóerőért cserébe 435. Isten hozta, Erdogan elnököt Magyarországon!

– írta Facebook-oldalára Orbán Viktor.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a magyar miniszterelnök egy lóval lepte meg a Magyarországra látogató török államfőt. A nem mindennapi ajándékról további részletek is kiderültek: a ló Főúr névre hallgat, és a Mezőhegyesi Ménesbirtokról érkezett. Fajtája szerint nóniusz, ami a mezőhegyesi ménesben kitenyésztett, törvényileg védett lófajta. Fő jellemzőjeként a sokoldalúságot és a nyugodtságot szokás kiemelni, ami az Recep Tayyip Erdogannak adott fekete ménről is elmondható.

A magyar kormányfő arról is osztott meg felvételeket, hogy a török államfővel közösen beülnek egy elektromos autóba.

A Togg török állami tulajdonú vállalat autóját próbálta ki a két politikus, az elektromos autót Orbán Viktor vezette.

Lapunk beszámolt már arról, hogy akár a magyar piacra is bevezethetik az első török autót, a kizárólag elektromos meghajtású Toggot. Az erről szóló elképzelések nem csupán a márkakereskedők körében ismertek, hanem a magyar kormányzat is nyitottan áll a kérdéshez. Legalábbis erre enged következtetni Szijjártó Péter interjúja, amelyet a török állami Anadolu hírügynökségnek adott még május elején. Szijjártó arról is beszélt, hogy

a Togg sorozatgyártásánál tartsák szem előtt a magyar piacot is, ugyanis meggyőződése szerint az ár-érték arány alapján a török jármű minden további nélkül kiállja a versenyt más, Magyarországon már forgalmazott autómárkával.

A Togg öt török vállalkozás konzorciumaként jött létre 2018-ban, és kizárólag tisztán elektromos modelleket gyárt a gemliki üzemében. Az első modellje a Togg T10X, amelynek az értékesítése ez év márciusában megkezdődött. A Togg valóban az első nagy török konszern, azonban nem az első török autó, amely gyártásba került, az ugyanis a Devrim volt. Ennek a gyártása azonban rövid időn belül ellehetetlenült geopolitikai okokból. Mindenesetre a történtek miatt a török társadalomban megmaradt egy nagyfokú sértettség.