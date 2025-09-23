Soha ennyi TEU-t még nem pakoltak teherhajóra, mint most

Az extra nagyméretű konténerszállító hajók (angol betűszóval ULCV-k) közé tartozik a ONE flottájában az Innovation, melyre nemrég TEU-ban kifejezve minden eddiginél nagyobb rakománymennyiséget, 22 233 TEU-t pakoltak fel – írja az Origo. Ez világrekordnak számít. A hajó egy angliai kikötőbe tart, Afrika irányában került, így egyelőre nem kell tartani attól, hogy a Szuezi-csatornában ragad, mint néhány évvel ezelőtt a közel ekkora Ever Given.

Huszonnégyezer TEU-nál is nagyobb kapacitás

A ONE Innovation nevű hajót 2023-ban szállította le japán gyártója. A hajó hivatalosan 24 136 TEU-ig tölthető, ezzel a vállalat legnagyobb hajója, egyben a világ egyik legnagyobb konténerszállító hajója. Mivel kapacitása eléri a 24 000 TEU-t, ezért az ULCV-n belül külön osztályba, a viszonylag frissen regisztrált „Megamax”-ba sorolják.

Szerencsére attól egyelőre nem kell tartani, hogy az e szempontból világrekordnek tekinthető hajó eltorlaszolná a Szuezi-csatornát, a világ egyik legfontosabb, mesterségesen létrehozott tengeri átjáróját. A Szingapúrból indult gigantikus jármű az angliai Felixstowe kikötője felé tart, ahová a tervek szerint október első napjaiban fut be. Afrikát megkerülve halad célja felé, azaz nem lépett be az Ádeni-öbölbe, illetve a Vörös-tenger vizére.

Érdemes megemlíteni, hogy az egy hajóra felpakolt legnagyobb TEU rekordját szintén ez a vállalat állította be még 2023 decemberében, miután előzőleg novemberben az Integrity nevű hajójukra 21 954 TEU-t rakodtak. Ez ugyanis lényegében azonnal túlszárnyaltak, mivel annak az évnek decemberében az Innovationra 22 000 TEU került, ami alig maradt el a mostani rekordtól.

