Rendeződni látszik a TikTok-csata Amerika és Kína között – mindkét félnek jól kell viselkednie, különben borul minden

Hosszú hónapok bizonytalansága után körvonalazódik a TikTok-megállapodás, amely eldöntheti a népszerű közösségi alkalmazás amerikai jövőjét. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter Madridban jelentette be, hogy Washington és Peking keretmegállapodást dolgozott ki néhány nappal azelőtt, hogy lejárt volna az a határidő, amely akár a TikTok teljes kitiltását is maga után vonhatta volna az Egyesült Államokban.

TikTok-megállapodás: Washington és Peking megegyeztek, de vannak még buktatók / Fotó: NurPhoto via AFP

A pénzügyminiszter kevés részletet árult el, de kiemelte: az egyik legfontosabb kérdés, vagyis a kínai algoritmus feletti ellenőrzés sorsa is rendeződött. Bár pontos részleteket nem közölt, megerősítette, hogy a kereskedelmi feltételekben a felek megállapodtak, és

az új keretrendszer egyszerre tisztességes Kína számára,

ugyanakkor teljes mértékben figyelembe veszi az amerikai nemzetbiztonsági aggályokat.

A vita egyik legnagyobb tétje mindig is az volt, ki ellenőrzi a TikTok tartalomajánló rendszerét. A kínai algoritmus működése dönti el, hogy a felhasználók milyen tartalmakat látnak, és Washington régóta attól tart, hogy ezzel Peking befolyást szerezhet az amerikai közvélemény felett. Az Egyesült Államok ezért ragaszkodott ahhoz, hogy a rendszer amerikai felügyelet alá kerüljön, míg Kína a saját befektetési szabadságát akarta védeni.

A Financial Times beszámolója szerint

a mostani kompromisszum értelmében a TikTok amerikai verziója továbbra is használni fogja a ByteDance által fejlesztett kínai algoritmust,

de licencmegállapodás keretében, amerikai ellenőrzés mellett. Ez azt jelenti, hogy az algoritmus technológiai alapjai kínai eredetűek maradnak, ugyanakkor a működését és az adatbiztonsági követelményeket amerikai cégek, például az Oracle felügyelik majd. A részletek még nem ismertek, de az biztos, hogy az algoritmus körüli alku a TikTok-megállapodás központi eleme lett.

A TikTok évek óta jogi bizonytalanságban működik az Egyesült Államokban. A 2024-ben elfogadott törvény előírta, hogy a kínai tulajdonos, a ByteDance csak akkor tarthatja meg az alkalmazást, ha eladja egy amerikai cégnek. A Legfelsőbb Bíróság megerősítette a szabályozás érvényességét, amely mögött kétpárti támogatás állt. Az elmúlt időszakban több amerikai óriásvállalat – köztük az Amazon, a Blackstone és az Oracle – is potenciális vevőként merült fel. Az Oracle társalapítója, Larry Ellison, Trump egyik közeli szövetségese, kifejezetten aktív volt a tárgyalásokon.