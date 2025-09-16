Rendeződni látszik a TikTok-csata Amerika és Kína között – mindkét félnek jól kell viselkednie, különben borul minden

Hosszú hónapok bizonytalansága után körvonalazódik a TikTok-megállapodás, amely eldöntheti a népszerű közösségi alkalmazás amerikai jövőjét. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter Madridban jelentette be, hogy Washington és Peking keretmegállapodást dolgozott ki néhány nappal azelőtt, hogy lejárt volna az a határidő, amely akár a TikTok teljes kitiltását is maga után vonhatta volna az Egyesült Államokban.
A pénzügyminiszter kevés részletet árult el, de kiemelte: az egyik legfontosabb kérdés, vagyis a kínai algoritmus feletti ellenőrzés sorsa is rendeződött. Bár pontos részleteket nem közölt, megerősítette, hogy a kereskedelmi feltételekben a felek megállapodtak, és
A vita egyik legnagyobb tétje mindig is az volt, ki ellenőrzi a TikTok tartalomajánló rendszerét. A kínai algoritmus működése dönti el, hogy a felhasználók milyen tartalmakat látnak, és Washington régóta attól tart, hogy ezzel Peking befolyást szerezhet az amerikai közvélemény felett. Az Egyesült Államok ezért ragaszkodott ahhoz, hogy a rendszer amerikai felügyelet alá kerüljön, míg Kína a saját befektetési szabadságát akarta védeni.
A Financial Times beszámolója szerint
a mostani kompromisszum értelmében a TikTok amerikai verziója továbbra is használni fogja a ByteDance által fejlesztett kínai algoritmust,
de licencmegállapodás keretében, amerikai ellenőrzés mellett. Ez azt jelenti, hogy az algoritmus technológiai alapjai kínai eredetűek maradnak, ugyanakkor a működését és az adatbiztonsági követelményeket amerikai cégek, például az Oracle felügyelik majd. A részletek még nem ismertek, de az biztos, hogy az algoritmus körüli alku a TikTok-megállapodás központi eleme lett.
A TikTok évek óta jogi bizonytalanságban működik az Egyesült Államokban. A 2024-ben elfogadott törvény előírta, hogy a kínai tulajdonos, a ByteDance csak akkor tarthatja meg az alkalmazást, ha eladja egy amerikai cégnek. A Legfelsőbb Bíróság megerősítette a szabályozás érvényességét, amely mögött kétpárti támogatás állt. Az elmúlt időszakban több amerikai óriásvállalat – köztük az Amazon, a Blackstone és az Oracle – is potenciális vevőként merült fel. Az Oracle társalapítója, Larry Ellison, Trump egyik közeli szövetségese, kifejezetten aktív volt a tárgyalásokon.
A legjelentősebb amerikai befektetők közé tartozik Jeffrey Yass is, akinek 7 százalékos részesedése 2023-ban 21 milliárd dollárt ért. Yass jelentős összegeket fordított lobbira a platform megőrzése érdekében, és politikai támogatásával is erősítette a TikTok ügyét.
Bár a részletek egyelőre nem ismertek, a mostani TikTok-megállapodás közelebb hozta a megoldást egy évek óta húzódó vitában. A legnagyobb kérdés továbbra is a kínai algoritmus körül forog: miként lehet biztosítani, hogy miközben az amerikai verzió továbbra is ezt használja, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekei is védelmet kapjanak. Howard Lutnick kereskedelmi miniszter a CNBC-nek úgy nyilatkozott:
Az elnök számára alapvető, hogy az algoritmus amerikai kézben legyen. Ha ez sikerül, a TikTok marad, ha nem, el fog sötétülni.
A mostani kompromisszum tehát új fejezetet nyithat: a TikTok – több mint 170 millió amerikai felhasználóval – hosszú távon is működhet az Egyesült Államokban, de immár szoros felügyelet és licencmegoldások révén. A vita azonban világosan mutatja, hogy a globális technológiai verseny egyik legfontosabb terepe az algoritmusok ellenőrzése lett.
A madridi tárgyalások hátterében nem csupán egy alkalmazás sorsa állt: az Egyesült Államok hétfőn még azzal fenyegetőzött, hogy betiltja a TikTokot, ha Peking nem enyhít vám- és technológiai követelésein. A felek ugyanakkor más területeken is keresik az együttműködést: szóba került a pénzmosás elleni küzdelem és a fentanilkereskedelem visszaszorítása is. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a következő napokban újabb fordulóra kerülhet sor a gazdasági és kereskedelmi kérdésekben. A folyamat következő kiemelt állomása Donald Trump és Hszi Csin-ping pénteki egyeztetése lesz, amely a piacok számára iránymutató lehet a két gazdasági óriás viszonyának alakulásáról.
