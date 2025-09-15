Pénteken eldől a világ sorsa: csúcstalálkozót tart az amerikai és a kínai elnök – erről állapodhat meg Trump és Hszi

Az Egyesült Államok és Kína képviselői hétfőn Madridban keretmegállapodást értek el a TikTok jövőjéről, amely hónapok óta a két nagyhatalom közötti gazdasági feszültségek szimbóluma. Az ügy pedig pénteken végleg lezárulhat, amikor Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök is tárgyalni fog az applikáció sorsáról.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Reutersnek elárulta:
A megállapodás értelmében a népszerű rövid videós platform amerikai ellenőrzés alá kerülne, így elkerülheti a szeptember 17-re kilátásba helyezett betiltást.
Bessent hozzátette, szükség lehet egy rövid határidő-hosszabbításra, hogy a TikTok véglegesítse az átállás feltételeit. „Ez a haladék nem született volna meg a keret nélkül” – fogalmazott. Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő szintén megerősítette, hogy a folyamat még további finomhangolást igényel.
A tárgyalások hátterében nem csupán egy alkalmazás sorsa állt: az Egyesült Államok hétfőn még azzal fenyegetőzött, hogy betiltja a TikTokot, ha Peking nem enyhít vám- és technológiai követelésein. A felek ugyanakkor más területeken is keresik az együttműködést: szóba került a pénzmosás elleni küzdelem és a fentanilkereskedelem visszaszorítása is.
Bessent szerint a következő napokban újabb fordulóra kerülhet sor a gazdasági és kereskedelmi kérdésekben.
A folyamat következő kiemelt állomása Donald Trump és Hszi Csin-ping pénteki egyeztetése lesz, amely a piacok számára iránymutató lehet a két gazdasági óriás viszonyának alakulásáról.
