Donald Trump
vámháború
Hszi Csin-ping
TikTok

Pénteken eldől a világ sorsa: csúcstalálkozót tart az amerikai és a kínai elnök – erről állapodhat meg Trump és Hszi

A lépés egy szélesebb gazdasági alku része, amelyben a vámok, a technológiai korlátozások és a kábítószer-kereskedelem elleni együttműködés is szerepet kapott. Az Egyesült Államok és Kína keretmegállapodást kötött a TikTok működéséről, amely szeptember 17-től akár tiltással is szembenézhetett volna.
2025.09.15., 17:29

Az Egyesült Államok és Kína képviselői hétfőn Madridban keretmegállapodást értek el a TikTok jövőjéről, amely hónapok óta a két nagyhatalom közötti gazdasági feszültségek szimbóluma. Az ügy pedig pénteken végleg lezárulhat, amikor Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök is tárgyalni fog az applikáció sorsáról.

tiktok
Az Egyesült Államok és Kína keretmegállapodást kötött a TikTok működéséről, amely szeptember 17-től akár tiltással is szembenézhetett volna / Fotó: AFP

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Reutersnek elárulta: 

A megállapodás értelmében a népszerű rövid videós platform amerikai ellenőrzés alá kerülne, így elkerülheti a szeptember 17-re kilátásba helyezett betiltást.

Bessent hozzátette, szükség lehet egy rövid határidő-hosszabbításra, hogy a TikTok véglegesítse az átállás feltételeit. „Ez a haladék nem született volna meg a keret nélkül” – fogalmazott. Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselő szintén megerősítette, hogy a folyamat még további finomhangolást igényel.

A tárgyalások hátterében nem csupán egy alkalmazás sorsa állt: az Egyesült Államok hétfőn még azzal fenyegetőzött, hogy betiltja a TikTokot, ha Peking nem enyhít vám- és technológiai követelésein. A felek ugyanakkor más területeken is keresik az együttműködést: szóba került a pénzmosás elleni küzdelem és a fentanilkereskedelem visszaszorítása is.

Nem csak a TikTok sorsa dől el a héten

Bessent szerint a következő napokban újabb fordulóra kerülhet sor a gazdasági és kereskedelmi kérdésekben.

A folyamat következő kiemelt állomása Donald Trump és Hszi Csin-ping pénteki egyeztetése lesz, amely a piacok számára iránymutató lehet a két gazdasági óriás viszonyának alakulásáról.

A TikTok anyavállalata már bevételben előzi a Metát: óriási részvény-visszavásárlással ünnepelnének – Washington elől azonban nem tudnak elbújni

A ByteDance több mint 330 milliárd dollárra értékeli magát új részvény-visszavásárlási programjában. A TikTok tulajdonosa ezzel már bevételben is megelőzte a Metát, miközben az amerikai politika a jövőjét fenyegeti.

 

