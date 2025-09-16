A semmiből született egy új autóipari nagyhatalom: senki se gondolta volna, az ő elektromos autója verheti meg a kínaiakat – a T10F már nagyon közel jár Magyarországhoz

A török elektromosautó-gyártó a Togg Magyarországon leginkább onnan lehet ismert, hogy a vállalat egyik autóját adta ajándékba Orbán Viktor miniszterelnöknek Recep Tajjip Erdogan török elnök budapesti látogatása során. Bár a kormányfő időközben az autót elajándékozta, a török vállalat nem lassított, tavaly már több mint 30 ezer elektromos autót adott el.

Recep Tajjip Erdogan török elnök a Togg T10F próbavezetésén/Fotó: Anadolu via AFP

Németországot is meghódítaná a Togg

A 2018-ban alapított török autógyártó ősszel azonban már Németország meghódítását is tervezi és két modellel is megjelenik majd a piacon – írja a német 24 Auto portál. A T10X SUV németországi bevezetése már korábban ismert volt, ám a müncheni autókiállításon bemutatott szedán, a T10F is hamarosan megérkezhet a német piacra.

A T10F nem akármilyen elektromos autó a Toggtól, hiszen 623 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik egyetlen feltöltéssel, és a tervezésében a legendás olasz dizájnstúdió, a Pininfarina is részt vett.

Akár a magyar piacon is megjelenhet a török autógyártó

Még 2023 májusi ankarai útján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter érdeklődését is felkeltette a Togg fejlődése, aki akkor a magyar piacot is a török elektromosautó-gyártó figyelmébe ajánlotta.

A T10F még nem tudni, hogy mikor érkezik Magyarországra, de a német piacra lépés reményt adhat, hogy az autó hamarosan hazánkban is megjelenik. A német piacon a modell három változatban lesz kapható:

hátsókerék hajtású,218 lóerős változat, 52,4 kWh-s akkumulátrral, ami 350 kilométeres hatótávot biztosít,

ugyanez, de 88,5 kWh-s akkumulátorral, ami 623 kilométer képes megtenni,

és a felsőkategóriás, két motoros, összesen 435 lóerős változat a nagyobb akkumulátorral, ami 523 kilométerre elég.

A Togg egyelőre nem közölte, hogy milyen áron kínálja majd autóit a német piacon.

A Togg öt török vállalkozás konzorciumaként jött létre 2018-ban, és kizárólag tisztán elektromos modelleket gyárt a gemliki üzemében.

Az első modellje a Togg T10X, amelynek az értékesítése 2023 év márciusában kezdődött. A Togg valóban az első nagy török konszern, azonban nem az első török autó, amely gyártásba került, az ugyanis a Devrim volt. Ennek a gyártása azonban rövid időn belül ellehetetlenült geopolitikai okokból.