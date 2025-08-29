Oroszország rászabadítja a világra a valaha volt legjobb szupertankot: ha nem lesz béke, Ukrajnában bevetik

Az orosz harckocsigyártás lassan nagy fordulóponthoz érhet: az Uralvagonzavod (UVZ) minden eddiginél nagyobb erőkkel dolgozik a jövő tanktechnológiáján. A cég szerint a most zajló fejlesztések nem csupán a jelenlegi háborús igényekre reagálnak, hanem olyan technológiai alapokat teremtenek, amelyek évtizedekre meghatározzák az orosz páncélos ipar irányát. Ha időben elkészül ez a titkos szupertank, akkor akár még az orosz–ukrán háborúban is bevethetik.

Oroszország rászabadítja a világra a valaha volt legjobb szupertankot: ha nem lesz béke, még Ukrajnában bevetik / Fotó: Stringer

Az oroszországi UVZ, a Rostec részeként működő hadiipari óriás bejelentette, hogy új generációs páncélozott harcjárművek fejlesztésén dolgozik. A vállalat szerint olyan technológiai és tervezési alapokat fektetnek le, amelyek évtizedekre meghatározhatják az orosz tankgyártás jövőjét. A modern fejlesztések alapját a legfrissebb hadműveleti tapasztalatok adják, melyekből az orosz mérnökök igyekeznek minél több tanulságot átültetni az új szupertank gyártásába.

Az UVZ az egyetlen gyártó Oroszországban, amely tankokat és lánctalpas páncélozott járműveket állít elő. Az orosz harckocsigyártás 105. évfordulóján a cég kiemelte, hogy az ágazat fellendülőben van. Alekszandr Potapov vezérigazgató szerint a vállalat termékei,

köztük a T–72B3M,

a T–80BVM,

a T–90M,

valamint a BMPT és a BREM sorozat,

már bizonyítottak a harctéri körülmények között. Az orosz–ukrán háború kezdete óta a gyártási és a fegyverszállítási kapacitás többszörösére nőtt, és az elmúlt három évben több mint kétszáz módosítást hajtottak végre a páncélosokon, hogy növeljék azok tűzerejét, védelmét és mozgékonyságát.

Milyen lehet ez a titkos szupertank?

A bejelentésben említett, évtizedekre előre mutató fejlesztések több területet érintenek. A jövő szupertankjainak védelmét például a legújabb aktív védelmi rendszerek erősítik, melyek radarok és érzékelők segítségével képesek automatikusan megsemmisíteni a beérkező lövedékeket. Ehhez társul a kompozit anyagokból épített, kombinált páncélzat, amely a klasszikus acélt kerámia és reaktív elemekkel ötvözi.

A fegyverzetben is várható előrelépés: a nagyobb kaliberű lövegek mellett irányított, „okos”-lőszerek és drónok ellen kifejlesztett eszközök kerülhetnek a harckocsikba.

Az elektronikai rendszerek fejlesztése legalább ilyen hangsúlyos. A korszerű digitális tűzvezetés révén a szupertankok minden időjárási körülmény között pontosabban célozhatnak, miközben egyre inkább integrálódnak a hálózatközpontú hadviselésbe: drónokkal, műholdakkal és tüzérséggel osztanak meg adatokat valós időben. A jövő páncélosai emellett saját diagnosztikai rendszerekkel rendelkezhetnek, amelyek folyamatosan jelzik a meghibásodásokat, egyszerűbbé téve a karbantartást.