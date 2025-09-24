Trumpot megkérdezték, mit gondol róla, hogy Magyarország orosz olajat vásárol: meglepő választ adott – Szijjártó Péter azonnal reagált

„Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében. A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter facebookos oldalán kedd éjjel, reagálva Donald Trump korábbi kijelentésére.

Szijjártó Péter reagált Trump kijelentésére / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A bejegyzés előzménye, hogy az amerikai elnök ultimátumot adott a NATO-szövetségeseknek az elmúlt napokban: az Egyesült Államok csak akkor vezet be „jelentős” szankciókat Oroszországgal szemben, ha a partnerek is ugyanezt teszik, és leállítják az orosz olaj vásárlását. Magyarország és Szlovákia ugyanakkor még vásárol olajat Oroszországtól. Az amerikai elnök kedden az ENSZ Közgyűlésén élesen bírálta ezeket az európai országokat.

Donald Trumpot arról kérdezték, hogy mit tehet annak érdekében, hogy ez a két NATO-állam is felhagyjon az orosz olaj vásárlásával. Válaszából kiderült, hogy akár személyesen is közbenjárhat Orbán Viktornál, hogy Magyarország ezt megtegye. Mint mondta:

„Ő a barátom. Nem beszéltem vele, de van egy olyan érzésem, hogy ha megtenném, talán leállna. És azt hiszem, meg is fogom tenni” – idézte az amerikai elnököt a CNN.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter erre reagált posztjában.

Szijjártó Péter szerint Trump kritikája nem Magyarországnak szól, hiába beszélne az elnök erről Orbán Viktorral

A miniszter már az ENSZ Közgyűlése után jelezte, hogy miközben Magyarország csak annyi orosz olajat importál, amennyi a működéshez feltétlenül szükséges, miközben a nyugat-európai országok valójában sokkal több orosz olajat vesznek közvetítőkön keresztül.

Szijjártó Péter az ATV-ben világossá tette hogy „azok a nyugat-európai országok, akik azt állítják, hogy már nem vesznek orosz olajat, óriási mennyiségű orosz olajat vásárolnak különböző ázsiai országokon keresztül, és költenek el erre hatalmas pénzeket. A Magyarország és Szlovákia által elköltött összeg, valamint az olaj vásárlása ehhez képest eltörpül”.

Kiemelte, hogy az amerikai–magyar viszonyrendszerben nem kell üzengetni, ugyanis a felek beszélnek egymással. Az elmúlt hetekben ő maga is kétszer tárgyalt az amerikai külügyminiszterrel ebben a témában is. Rubio volt az első nyugati politikus, aki kimondta: igenis figyelembe kell venni az energiaellátás kérdésénél a földrajzi helyzetet és ezt Szijjártó Péter felé is jelezte.