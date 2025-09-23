Magyarországnak üzent Trump az orosz olaj miatt? Szijjártó Péter élő adásban magyarázta el, mi történt – videón a fordulat

Donald Trump amerikai elnök kedden az ENSZ közgyűlésén élesen bírálta az európai országokat, amiért továbbra is vásárolnak orosz energiát. Ennek kapcsán megint felmerült, hogy az üzenet Magyarországnak és Szlovákiának szól. A magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter azonban ezt visszautasította, hangsúlyozva: Magyarország csak annyit importál, amennyi a működéshez feltétlenül szükséges, miközben a nyugat-európai országok valójában sokkal több orosz olajat vesznek közvetítőkön keresztül.
Kedden Trump az ENSZ-ben tartott beszéde során ismét nekiment az európai országoknak, amiért szerinte továbbra is finanszírozzák Moszkvát azzal, hogy orosz olajat és gázt vásárolnak. Bár az EU tagállamai – legalábbis papíron – az orosz nyersolaj nagy részétől már elfordultak, a gázfüggőség megmaradt, és néhány ország – köztük Magyarország és Szlovákia – még mindig közvetlenül importál olajat is.
A magyar kormány azonban visszautasított, hogy a kritika neki szólna. Szijjártó Péter az ATV-ben világossá tette: a helyzet sokkal összetettebb.
Azok a nyugat-európai országok, akik azt állítják, hogy már nem vesznek orosz olajat, óriási mennyiségű orosz olajat vásárolnak különböző ázsiai országokon keresztül, és költenek el erre hatalmas pénzeket. A Magyarország és Szlovákia által elköltött összeg, valamint az olaj vásárlása ehhez képest eltörpül.
– hangsúlyozta.
Kiemelte, hogy az amerikai–magyar viszonyrendszerben nem kell üzengetni, ugyanis a felek beszélnek egymással. Az elmúlt hetekben ő maga is kétszer tárgyalt az amerikai külügyminiszterrel ebben a témában is. Rubio volt az első nyugati politikus, aki kimondta: igenis figyelembe kell venni az energiaellátás kérdésénél a földrajzi helyzetet és ezt Szijjártó Péter felé is jelezte.
Tehát Trump kritikája nem Magyarországnak és Szlovákiának szól, amely országok tengeri kapcsolat nélkül ráutaltak a szomszédos országok vezetékeire, hanem Európa azon államainak, amelyek fű alatt, áttételen keresztül szereznek be orosz eredetű olajat, miközben egyéként más lehetőségeik is lennének.
Tisztázta azt is, hogy a horvát vezeték felemlegetése, mint a Druzsba orosz vezeték alternatívája, megalapozatlan, ugyanis soha nem használták ezt az útvonalat maximális kapacitáson, erre irányuló tesztek nem voltak. Ráadásul a horvátok csak a tranzit díját emeleték, a kapacitást nem.
A külügyminiszter szerint Magyarország minden évben pontosan annyit orosz olajat vásárol, amennyi az ország működéséhez és a hazai finomítók ellátásához szükséges. „Se többet, se kevesebbet” – fogalmazott. Hozzátette: a tavalyi üzemanyagár-emelkedés idején éppen az olcsóbb orosz olaj akadályozta meg, hogy a magyar fogyasztóknak még mélyebben a zsebükbe kelljen nyúlniuk. Ha a világ másik végéről kellett volna importálni, a drágulás sokkal súlyosabb lett volna.
Trump közben azt hangoztatta, hogy Kína és India a legnagyobb vásárlók, de szerinte Európa is felelős a Kreml bevételeinek biztosításáért. A magyar külügyminiszter azonban leszögezte: a nyugat-európai országok valódi energiakereskedelmi gyakorlata sokszor ellentmond annak, amit hivatalosan kommunikálnak.
Szijjártó friss megszólalása ismét azt a kormányzati nézetet erősítette meg, hogy Magyarország energiapolitikáját a realitások, nem pedig a politikai nyomás határozzák meg.
