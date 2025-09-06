Deviza
Trump meghozta a döntését: fontos pozíció élén lesz váltás

Már csak négyen vannak versenyben a Fed-elnöki címért, közülük egy nem is akarja a posztot. Trump elárulta, kik közül fogja kiválasztani Powell utódját.
VG/MTI
2025.09.06, 13:32
Frissítve: 2025.09.06, 14:19

Számos név felmerült már Jerome Powell Fed-elnök lehetséges utódaként, ám pénteken Donald Trump amerikai elnök négy főre szűkítette a listát. Powell megbízása jövőre jár le, és azt már korábban is lehetett tudni, hogy Trump nem fogja őt újabb ciklusra jelölni.

Donald Trump és Jerome Powell / Fotó: AFP

Őket szemelte ki Trump a Fed élére

Az amerikai elnök az elmúlt hónapokban többször is kritizálta a monetáris politika vezetőjét, mondván, Powell túl sokat vár a kamatcsökkentéssel, noha nincs jele annak, hogy a vámok inflációt gerjesztettek volna. Trump pénteken megnevezte azt a négy jelöltet, akik közül kiválasztja majd a Fed következő elnökét:

  • Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója,
  • Kevin Warsh korábbi Fed-kormányzó,
  • Christopher Waller jelenlegi Fed-tanácstag és kormányzó
  • és Scott Bessent pénzügyminiszter.

Azonban miután Bessent korábban kijelentette, hogy nem kívánja betölteni a posztot, lehetséges, hogy a pozícióért már csak hárman vannak versenyben.

Az amerikai elnök egyértelművé tette, hogy olyan jegybankelnököt kíván kinevezni, aki egyetért az általa preferált gyors kamatcsökkentő politikával. 

Trump szerint Powell túl későn lépett a kamatcsökkentés terén, és a magasan hagyott jelzálogkamatokkal károsította a lakásvásárlókat.

Trump személyi döntése nagy jelentőségű a pénzügyi piacok számára, mivel iránymutatással szolgál a monetáris politika és az infláció jövőbeni alakulásáról. A Fed következő kamatdöntő ülésére szeptember 16–17-én kerül sor, és az általános várakozás szerint a testület megkezdheti a kamatvágások sorozatát, ám ezen még a jövő héten megjelenő inflációs adatok és a munkaerőpiaci statisztikák éves revíziója is változtathat.

Bár az elnök személye fontos a monetáris politikában, a Fed nyílt piaci bizottságában előfordulhat, hogy kisebbségbe kerül, ezért az amerikai kormányzat más szereplőket is szeretne leváltani a testületből, köztük az atlantai Fed élén álló Lisa Cookot, akit jelzálogcsalással vádolnak, egyelőre nem a bíróságon, hanem a sajtóban. Trump menesztette is az atlantai Fed elnökét, amit az nem fogadott el, így amíg a bíróság nem dönt az ügyben, az sem egyértelmű, hogy Cook továbbra is vezeti-e az atlantai intézményt.

