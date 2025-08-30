Deviza
Jerome Powell
Washington
Federal Reserve
Donald Trump
dollár árfolyam
jegybanki függetlenség

Jegybankháború Washingtonban: Trump átvenné a Fed felett az irányítást – mi lesz, ha sikerrel jár?

A jegybank függetlensége soha nem állt még ekkora nyomás alatt. Trump kísérlete a Federal Reserve egyik kormányzójának eltávolítására új korszakot nyithat az amerikai gazdaságpolitikában.
VG
2025.08.30., 18:01

Donald Trump legújabb lépése, amellyel megpróbálja eltávolítani a Federal Reserve egyik kormányzóját, jóval többről szól, mint egy személyi döntésről. Ha sikerrel jár, az alapjaiban rengetheti meg a jegybank függetlenségét, és hosszú távon súlyos következményekkel járhat az amerikai gazdaságra nézve.

Trump federal reserve
Trump kísérlete a Federal Reserve egyik kormányzójának eltávolítására új korszakot nyithat az amerikai gazdaságpolitikában / Fotó: AFP

Trump elnökségének előrehaladtával a Fed egyre inkább a politikai csatározások középpontjába került. A Fehér Ház már az első hónapokban nyomást gyakorolt a kamatpolitikára, Jerome Powell jegybankelnök leváltása is felmerült, most pedig példátlan módon Lisa Cook kormányzó kerülhet lapátra.

Ez a kísérlet sokak szerint nem pusztán precedens nélküli, hanem veszélyes fordulat is: a világ legfontosabb jegybankja hamarosan akár teljesen a az elnök irányítása alá kerülhet.

A Fed függetlensége eddig azt jelentette, hogy a monetáris politika alakítását mentesítették a mindenkori politikai nyomás alól – akkor is, ha az intézkedések rövid távon népszerűtlenek voltak, például amikor kamatemelésre volt szükség az infláció letöréséhez. Ha azonban a kormányzat közvetlenül beleszól a döntésekbe, az alááshatja a pénzügyi rendszer stabilitását, a dollárba vetett bizalmat és a jegybank hitelességét.

Trump érvelése szerint a Fed rosszul teljesített az elmúlt években: a koronavírus-járvány utáni infláció, a magas kamatszint és a növekvő államadósság miatt szerinte ideje újragondolni a szerepét.

Veszélybe került a Federal Reserve függetlensége

Az elnök nyíltan jelezte, hogy olyan jelölteket keres a vezetésbe, akik hajlandók kamatot csökkenteni, miközben az intézmény szerinte túl sokat foglalkozik olyan kérdésekkel, mint a klímaváltozás vagy a társadalmi egyenlőség.

Eközben azonban a tét sokkal nagyobb:

  • a Fed kormányzói testülete nemcsak a kamatokon keresztül hat a gazdaságra;
  • hanem a bankfelügyelet;
  • a pénzügyi stabilitás;
  • és a dollár védelme is a feladata.

Ha Trump többséget szerezne a hétfős tanácsban, közvetlen hozzáférést kapna ezekhez a kulcsfontosságú döntési pontokhoz.

A CNBC-nek nyilatkozva több jogász és közgazdász is figyelmeztetett: a jegybank politikai befolyásolása veszélyes útra vezet. 

Sokan Latin-Amerika és Törökország példáját hozzák fel, ahol az autoriter kormányok monetáris politikai beleszólása hiperinflációhoz és bizalomvesztéshez vezetett.

A következő két évben több kulcsfontosságú poszt megüresedik a Fedben, és Trumpnak lehetősége nyílhat arra, hogy híveit ültesse be ezekbe a székekbe. Ez még nem garantál automatikus lojalitást, de már önmagában elég ahhoz, hogy a piacok számoljanak a „túszul ejtett Fed” lehetőségével.

A történet messze túlmutat egy szeptemberi kamatcsökkentésen: az amerikai pénzügyi rendszer jövője, a dollár globális szerepe és a befektetők bizalma forog kockán. Trump lépései minden korábbinál élesebb kérdést vetnek fel: meddig maradhat a világ vezető jegybankja független a politikától?

Aggodalmak a részvénypiacon, folytatódik a Trump–Fed-bokszmeccs – minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Lassuló növekedést vár a világ talán legfontosabb csipgyártója, az Nvidia, az igazi kérdés a kínai üzletág sorsa. A részvénypiac gyengüléssel reagált a hírre. A befektetők fixre veszik az amerikai jegybank szeptemberi kamatcsökkentését, a kérdés csak az, hogy ezt követően mit lép a Fed.

 

