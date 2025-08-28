Aggodalmak a részvénypiacon, folytatódik a Trump–Fed-boxmeccs – minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Ingadozott az ázsiai részvénypiac a csütörtöki kereskedelemben; a mesterségesintelligencia-piac irányadó vállalata, az Nvidia ugyan remek gyorsjelentést tett közzé, viszont a kínai üzletág kilátásaival kapcsolatban aggodalmak vetődtek fel. Eközben a dollár is ingatag maradt, a befektetők rövid távú kamatcsökkentésre fogadnak.
Az MSCI legszélesebb ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe (amely nem tartalmazza a japán indexeket) nyereségek és veszteségek között ingadozott, legutóbb 0,2 százalék mínuszban állt, ugyanis az amerikai határidős részvényindexeket lefelé húzta az Nvidia részvényeinek tőzsdezárás utáni gyengülése. A csipgyártó és tervező nagyvállalat a világ legértékesebb vállalatává vált.
Egy ilyen erőteljes emelkedés után a befektetői kitettség túlzottá vált, így kevés mozgástér maradt a csalódásra
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Charu Chanana, a Saxo szingapúri vezető befektetési stratégája. „Némi áthúzódó hatásra számíthatunk” – tette hozzá, bár szerinte ez valószínűleg nem fogja megingatni a szélesebb körű befektetői bizalmat. „Az ázsiai csipgyártók – különösen Koreában és Tajvanon – állnak a legszorosabb kapcsolatban az Nvidiával, így ők érzik majd leginkább a nyomást.”
A befektetők fő aggodalma az Nvidia kínai üzletágára összpontosult, amely a Washington és Peking közötti kereskedelmi háború közepette bizonytalanná vált.
„Arra számítunk, hogy a részvény enyhén gyengül, miután a negyedéves eredmények és a kilátások nagyjából megfeleltek a várakozásoknak, miközben a befektetői elvárások magasak voltak” – írták a Goldman Sachs elemzői. „A vezetőség jelezte, hogy a negyedévben egyetlen H20 terméket sem szállítottak Kínába.”
A japán részvények ingadoztak, miután a Kyodo hírügynökség csütörtökön közölte, hogy Akazawa Rjósei, Japán legfőbb kereskedelmi tárgyalója lemondta tervezett amerikai látogatását, ahol a múlt hónapban kötött kereskedelmi megállapodás részleteit tisztázták volna.
Jerome Powell Fed-elnök legutóbbi enyhülő hangvételű nyilatkozata és Donald Trump elnök központi bank feletti befolyásszerzési törekvései nyomán.
Trump a héten közölte, hogy meneszti Lisa Cook Fed-kormányzót, ami néhány befektetőben aggodalmat keltett a jegybank függetlensége miatt. Cook ügyvédje jelezte, hogy pert indít a Fehér Ház ellen. Trump már első elnöki ciklusában is nyomást gyakorolt a Fedre, hogy csökkentse a kamatokat, és az elmúlt hónapokban fokozta ezt a kampányt, miközben kulcspozíciók betöltésére igyekezett saját jelölteket kinevezni.
Az elnök több százalékpontos kamatcsökkentést követelt, és Powell menesztésével is fenyegetett, bár ettől nemrégiben visszalépett.
