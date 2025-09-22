Forradalmi technológia: balesetek tízezreit akadályozná meg – mégis betiltották a bevezetését

Az Egyesült Államokban most a barkácsműhelyek váltak csatatérré a szabályozási vitákban egy új technológia, az ujjérzékelős fűrész körül, amely az emberi testrészeket érzékelve azonnal leállítja a munkagépeket. Ez több tízezer balesetet akadályozhatna meg, azonban a találmányt egyetlen gyártó birtokolja, így a versenyhatóság szerint használatának törvénybe iktatása monopolhelyzetet teremtene az amerikai piacon.
A fogyasztóvédelmi bizottság számításai szerint az ujjérzékelős technológia évente közel 49 ezer sérülést akadályozhatna meg, és több tízezer asztali fűrész nem a sürgősségire küldené a gazdáját. A gond csak az, hogy a találmány egyetlen gyártóhoz kötődik.
Ha kötelező lenne, minden más cégnek licencdíjat kellene fizetnie, a vásárlók pedig jóval drágábban juthatnának hozzá a gépekhez.
A politikai táborok ezúttal egyetértettek: a barkácsboltban nem mindenki engedhet meg magának egy fél ezressel drágább fűrészt.
Andrew Ferguson, az FTC elnöke a Reutersnek leszögezte: a cél a verseny erősítése, nem pedig egyetlen gyártó előnybe hozása. A szabály így végül lekerült az asztalról, a fűrészek pedig régi vágásúak maradnak – szó szerint.
A hatóság egyéb előírásokat is vizsgál: repülőtéri bolthelyek kiosztása, automatikus tankönyvcsomag a diákoknak – mind olyan terület, ahol szerintük több szabadságot érdemelne a piac.
A barkácsolók számára így marad a megszokott ár, de az ujjakra továbbra is saját felelősségből kell vigyázni. A szabályozási viták pedig egyre inkább hétköznapi tárgyaknál is éreztetik a hatásukat.
