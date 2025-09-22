Deviza
körfűrész
Egyesült Államok
FTC
munkahelyi baleset

Forradalmi technológia: balesetek tízezreit akadályozná meg – mégis betiltották a bevezetését

A szabályozás végül kikerült a tervezetből. Az amerikai fogyasztóvédők szerint évente tízezreket óvhatna meg az ujjérzékelős fűrész, a versenyhatóság viszont attól tart, hogy a kötelező technológia csak a pénztárcát szabdalná.
VG
2025.09.22., 08:02
Fotó: Shutterstock

Az Egyesült Államokban most a barkácsműhelyek váltak csatatérré a szabályozási vitákban egy új technológia, az ujjérzékelős fűrész körül, amely az emberi testrészeket érzékelve azonnal leállítja a munkagépeket. Ez több tízezer balesetet akadályozhatna meg, azonban a találmányt egyetlen gyártó birtokolja, így a versenyhatóság szerint használatának törvénybe iktatása monopolhelyzetet teremtene az amerikai piacon.

Sawing wood in the garden ujjérzékelős fűrész
Az amerikai fogyasztóvédők szerint évente tízezreket óvhatna meg az ujjérzékelős fűrész, a versenyhatóság viszont attól tart, hogy a kötelező technológia csak a pénztárcát szabdalná / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A fogyasztóvédelmi bizottság számításai szerint az ujjérzékelős technológia évente közel 49 ezer sérülést akadályozhatna meg, és több tízezer asztali fűrész nem a sürgősségire küldené a gazdáját. A gond csak az, hogy a találmány egyetlen gyártóhoz kötődik. 

Ha kötelező lenne, minden más cégnek licencdíjat kellene fizetnie, a vásárlók pedig jóval drágábban juthatnának hozzá a gépekhez. 

A politikai táborok ezúttal egyetértettek: a barkácsboltban nem mindenki engedhet meg magának egy fél ezressel drágább fűrészt.

Ujjérzékelős fűrész: az embert védi, nem a szabad versenyt

Andrew Ferguson, az FTC elnöke a Reutersnek leszögezte: a cél a verseny erősítése, nem pedig egyetlen gyártó előnybe hozása. A szabály így végül lekerült az asztalról, a fűrészek pedig régi vágásúak maradnak – szó szerint.

A hatóság egyéb előírásokat is vizsgál: repülőtéri bolthelyek kiosztása, automatikus tankönyvcsomag a diákoknak – mind olyan terület, ahol szerintük több szabadságot érdemelne a piac.

A barkácsolók számára így marad a megszokott ár, de az ujjakra továbbra is saját felelősségből kell vigyázni. A szabályozási viták pedig egyre inkább hétköznapi tárgyaknál is éreztetik a hatásukat.

Nőtt a halálos munkabalesetek száma, felemás lett a tavalyi adat

Fontos statisztikát közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Csökkent a munkabalesetek száma 2024-ben, de valamivel több volt a halálos kimenetelű.

 

