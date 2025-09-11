Zelenszkij 20 milliárd dollárral lőtt mellé - nagyon rápirított az IMF, totális présben Ukrajna

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) megállapította, hogy Ukrajna következő két évre vonatkozó finanszírozási igénye akár 20 milliárd dollárral is meghaladhatja a kijevi kormány becslését – tudta meg egy bennfentestől a Bloomberg.

Ukrajna pénzügyi satuba került, akkor kap pénzt, ha megszorításokat nyom le az ukránok torkán / Fotó: Alexandra Lande / Shutterstock

Kijev továbbra is ragaszkodik korábbi becsléséhez, miszerint két év alatt legfeljebb 37,5 milliárd dollárra van szüksége, míg az IMF szerint az összeg 10-20 milliárd dollárral magasabb lehet

– mondta egy, az egyeztetéseket ismerő tisztviselő a hírügynökségnek.

Az IMF munkatársai múlt héten Kijevben jártak egyeztetni a 2026–2027-es évekre szóló kedvezményes hitelcsomagról. A számításbeli különbségre ekkor derült fény.

A felek várhatóan a jövő héten állapodnak meg a végső összegben, majd az ukrán kormány és az IMF felkeresi Ukrajna szövetségeseit a további finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatban – tette hozzá egy másik forrás.

Ukrajna finanszírozási présbe került

Az IMF jelenlegi, 15,5 milliárd dolláros programjának nagy részét már folyósították. Ennél még úgy számoltak, hogy a háború idén véget ér, a folyósítás pedig 2027-ben jár le.

Ha az IMF becslései helytállók, Kijevnek évente további több milliárd dollárnyi pénzügyi támogatásra lehet szüksége nyugati szövetségeseitől. Az országok azonban egyre inkább aggódnak amiatt, hogy Ukrajna képes lesz-e fedezni a növekvő katonai kiadásait.

Ukrajna már most is nehezen kap támogatást a főbb szövetségeseitől. A legnagyobb támogatója, az Egyesült Államok visszafogta segélyeit Donald Trump újbóli visszatérésével, így az első helyre az Európai Unió lépett.

Julija Szviridenko miniszterelnök az év végéig szeretné megszerezni az IMF igazgatótanácsának jóváhagyását az új csomagra.

Az IMF Ukrajna harmadik legnagyobb hitelezője, de a támogatása feltételekhez kötött. A kormány nehéz egyensúlyozásra kényszerül. A katonai kiadások a költségvetés fő tételei közé tartoznak, amelyeket a háború alatt fenn kell tartani, és rendkívül nehéz előre jelezni. Ugyanakkor az IMF és a kormány is aggódik bizonyos kiadások, például a katonáknak járó kifizetések ellenőrzése miatt, mivel sokan jogosulatlanul kaphatják a maximális juttatásokat.