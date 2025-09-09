Az éj leple alatt menekült Ukrajnából a volt külügyminiszter Zelenszkij haragja elől – kitört a Kuleba-botrány, mindenki magyarázkodik

Az olasz Corriere della Sera lap szerint Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere éjszaka Lengyelországba távozott, miután tudomást szerzett a kormány döntéséről, amely megtiltja a volt diplomatáknak, hogy rendkívüli vagy háborús állapot idején elhagyják Ukrajnát. Kuleba ezt tagadja — közölte az Ukrainszka Pravda.

Kuleba elmondta, hogy tisztségviselői szinten korlátozzák az Ukrajnából történő kiutazásokat / Fotó: euronews

Kuleba elmondta a lapnak:

Zelenszkij elnök és környezete nem akarja, hogy külföldre utazzunk és olyan dolgokat mondjunk, amelyek véleményük szerint ellentmondhatnak a kormány álláspontjának.

„Kiszámoltam, hogy körülbelül húszan vagyunk, akikre ez az intézkedés vonatkozik. Nem hiszem, hogy üldözési mániám van, de pontosan tudom, hogy ez a rendelet arra irányul, hogy engem és még néhány más diplomatát blokkoljon —nyilatkozta.

Kuleba azt is elmondta a lapnak, hogy számára az, hogy nem utazhat el Ukrajnából, komoly akadályt jelent. Mióta elhagyta a külügyminisztériumot, politikai tudományokat tanít Párizsban és az Egyesült Államokban, és folyamatosan utazik konferenciákra.

A fizetésem külföldtől függ. És általában véve hajlamos vagyok védeni a kormányunkat. De bizonyos körökben a hatalmi struktúrákban még mindig az régi szovjet mentalitás uralkodik, miszerint ha szabad polgárként utazol külföldre, automatikusan az állam ellen összeesküvő ügynök leszel

– mondta.

Javítások a nyilatkozatban

Kuleba sajtószolgálata azt közölte, hogy a médiában szereplő információ helytelenül került bemutatásra. Ott megerősítették, hogy szeptember 3-án a kormány határozatot hozott a rendkívüli és meghatalmazott nagykövet rangú volt diplomaták külföldre utazásának tilalmáról, de hangsúlyozták, hogy az exminiszter a határozat nyilvánosságra hozatala előtt utazott el szolgálati útra.

Európa újrafegyverkezése

A sajtószolgálat közölte, hogy a volt külügyminiszter Lengyelországon keresztül utazott a World Knowledge Forum – 2025 nemzetközi konferenciára Szöulba. Ott egy panelbeszélgetésen vett részt "Európa újrafegyverkezése” témában, és előadást tart "A háború tanulságai Ukrajnában” címmel.

Ezt követően Lengyelországba látogat, hogy részt vegyen egy másik konferencián, majd szeptember 20-án visszatér Ukrajnába, ahol a „Kurázs” nevű nyilvános rendezvényen fog felszólalni Kijevben.