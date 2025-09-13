Fillérekért lehet elutazni a világ legdrágább helyeire: egyszerű a módszer

Az olyan platformok, mint a SpareFare, a Transfer Travel és a Roomer kizárólag arra szakosodtak, hogy az utazni vágyók akár töredék áron átvehessék mások vissza nem téríthető repülőjegyeit, szállodai foglalásait vagy egész nyaralását.
Egyelőre teljesen legális másvalaki vissza nem téríthető utazását megvásárolni az olyan internetes piactereken, mint a SpareFare, a TransferTravel vagy a Roomer. És a szálláshelyek is általában könnyedén engedélyezik a névváltoztatást, vagy akár az időpont áthelyezését is.
Ezek az oldalak azonban leginkább a spontaneitást jutalmazzák; a legjobb ajánlatok a legrugalmasabb utazóknak jutnak. Általában ugyanis 20-30 százalékkal kedvezményesebbek az itt hirdetett csomagok, de a last minute utakat akár fél áron, sőt olykor még olcsóbban is megcsíphetjük.
