Deviza
EUR/HUF390.93 0% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.47 -0.05% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.84 0% RON/HUF77.15 0% CZK/HUF16.07 0% EUR/HUF390.93 0% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF451.47 -0.05% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.84 0% RON/HUF77.15 0% CZK/HUF16.07 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turizmus
nyaralás olcsón
úti cél

Fillérekért lehet elutazni a világ legdrágább helyeire: egyszerű a módszer

Futótűzként terjednek azok az oldalak, ahol mások elbukott foglalásait lehet megvásárolni elképesztően akciós áron.
VG
2025.09.13, 08:35

Az olyan platformok, mint a SpareFare, a Transfer Travel és a Roomer kizárólag arra szakosodtak, hogy az utazni vágyók akár töredék áron átvehessék mások vissza nem téríthető repülőjegyeit, szállodai foglalásait vagy egész nyaralását.

A luxusnyaralóhelyek közül az utazni vágyók egyik kedvence a Maldív-szigetek. Fotó: Only France via AFP
A luxusnyaralóhelyek közül az utazni vágyók egyik kedvence a Maldív-szigetek. Fotó: Only France via AFP

Az utazni vágyók közül a legrugalmasabbak járnak a legjobban

Egyelőre teljesen legális másvalaki vissza nem téríthető utazását megvásárolni az olyan internetes piactereken, mint a SpareFare, a TransferTravel vagy a Roomer. És a szálláshelyek is általában könnyedén engedélyezik a névváltoztatást, vagy akár az időpont áthelyezését is.

Ezek az oldalak azonban leginkább a spontaneitást jutalmazzák; a legjobb ajánlatok a legrugalmasabb utazóknak jutnak. Általában ugyanis 20-30 százalékkal kedvezményesebbek az itt hirdetett csomagok, de a last minute utakat akár fél áron, sőt olykor még olcsóbban is megcsíphetjük.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu