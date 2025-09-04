Vége: nyugdíjba megy a világ negyedik leggazdagabb magyarja, aki megmentette a repülést – utoljára még kötött egy dollármilliárdos üzletet

A Magyarországon született, majd az Egyesült Államokban milliárdossá vált légiipari vállalkozó, Steven Udvar-Házy által alapított Air Lease Corporationt egy befektetői konzorcium 7,4 milliárd dollárért vásárolja meg. A tranzakció során a részvényesek részvényenként 65 dollárt kapnak.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az Air Lease a második negyedév végén 495 repülőgépet birtokolt, amivel az ötödik legnagyobb lízingeléssel foglalkozó cég a világon. A piac bővült az elmúlt években, miután a koronavírus-járvány és az ellátási lánc zavarai lassítják repülőgépgyártást, így a légitársaságok kénytelenek repülőgépeket bérelni vásárlás helyett.

A tranzakcióval az Air Lease magántulajdonba kerül, a központját Dublinba helyezik át. A vállalat alapítója, az 1946-ban Magyarországon született Udvarházy Ferenc István az 1950-es években családjával együtt az Egyesült Államokba vándorolt, ahol a repülőgéplízing-ipar úttörője lett.

Steven Udvar-Házy 1973-ban alapította az International Lease Finance Corporationt (ILFC) nevű lízingcéget, majd 2010-ben létrehozta az Air Lease Corporationt (ALC), amelyet 2025-ig vezetett. Idén májusban távozott az ALC ügyvezető elnöki tisztségéről.

Az egyik leggazdagabb magyar

Steven Udvar-Házy vagyonát 4,5 milliárd dollárra becsülik, ő a negyedik leggazdagabb magyar származású üzletember Péterffy Tamás (Thomas Peterffy, 67,9 milliárd dollár), Charles Simonyi (Simonyi Károly, 8,3 milliárd dollár) és Soros György (7,2 milliárd) után.

