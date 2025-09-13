A Tisza-adó helyi változata miatt bukhat meg a bukott francia kormány utóda, napok alatt jutottak ide

Sébastien Lecornu miniszterelnök keddi kinevezése óta – aki Macron harmadik miniszterelnöke a tavaly rosszul időzített előrehozott választások óta – mindenki az úgynevezett „Zucman-adót” emlegeti. A mérsékelt baloldal megfogadta, hogy megbuktatja Lecornu kormányát, ha nem támogatja a Zucman-adót – írja összefoglalójában a France24 . A leendő miniszterelnöknek azonban a konzervatívok támogatására is szüksége van, akik számára a gazdagok megadóztatása tabu. Bármely új adó keserű pirula lenne Macron számára, akinek a korábbi vagyonadó eltörlése első ciklusa elején a „gazdagok elnöke” címkét szerezte meg.

A vagyonadó feletti vita teszi bizonytalanná Sébestien Lecornu kormányának sorsát / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ha a politikai zűrzavar nem elég, pénteken újabb mennykő is beütött, még inkább kiemelve a költségvetés rendberakásának szükségességét. A Fitch AA mínuszról A pluszra rontotta Franciaország hitelminősítését, a brit alá és Belgium mellé, arra hivatkozva, hogy a dagadó államadósság már megnehezíti az ország számára, hogy bármilyen új sokkra reagáljon pénzügyi helyzete további rontása nélkül.

Húszmilliárd euró a tét

A patthelyzet megoldásának kulcsa könnyen lehet egy Gabriel Zucman közgazdászról elnevezett vagyonadó, amelyet a francia Le Nouvel Obs hetilap az „adóztatás Zorrójának” nevezett. Zucman javaslata szerint legalább 2 százalékos adót kellene kivetni azokra a magánszemélyekre, akiknek a vagyona meghaladja a 100 millió eurót.

Ez nagyjából 1800 háztartásra vonatkozna Franciaországban, és a közgazdász szerint akár évi 20 milliárd eurót is termelne – ez majdnem a fele a Francois Bayrou kormányát a héten megbuktató megszorító költségvetésben tervezett megtakarításnak. Más közgazdászok vitatták Zucman adatait, azzal érvelve, hogy az adó éves hozama közelebb lenne az 5 milliárd euróhoz.

Zucman a Le Monde-nak adott csütörtöki interjújában úgy érvel, hogy

nem várható el a franciáktól, hogy elfogadják a megszorító intézkedéseket, amíg a milliárdosok ilyen kevés adót fizetnek.

A közgazdászok szerint a leggazdagabb háztartások arányosan kevesebb adót fizetnek a jövedelmük után, mint a lakosság többi része. A francia adórendszer „regresszív” jellegét demonstrálva a párizsi székhelyű Public Policy Institute (IPP) 2023-as tanulmánya azt közölte, hogy a 75 leggazdagabb francia háztartás nagyjából a következő jövedelemsáv adókulcsának felével adózott.