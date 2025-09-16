Draghi-jelentés, egy évvel később: Ursula von der Leyen ismét nagy ígéreteket tett – a korábbi projekteket sem sikerült befejezni

Egy éve mutatták be a Draghi-jelentést, amely több mint száz ajánlással próbálta kijelölni Európa versenyképességi pályáját. Most az Európai Bizottság magas szintű konferenciát rendezett Brüsszelben, ahol Ursula von der Leyen elnök igyekezett bizonyítani: a dokumentum nem porosodó tanulmány, hanem cselekvési terv. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy az európai versenyképesség nem elvont fogalom, hanem a munkahelyek, a tisztességes bérek és a vállalati nyereségek kérdése – végső soron pedig az európai életforma megőrzése – írta a Magyar Nemzet.
A bizottság elnöke három pillér köré építette mondanivalóját. Az első az innováció, amelyben szerinte Európa végre nem kullog, hanem bizonyos területeken vezető. Példaként a szuperszámítógépeket és a mesterségesintelligencia-fejlesztő központokat emelte ki, hozzátéve: 2025-ben az európai MI-alkalmazások száma 67 százalékkal nőtt. A bizottság célja, hogy a kontinens a következő évtizedben a szektor élére álljon.
A második pillér a dekarbonizáció és a versenyképesség összehangolása. Az elnök kiemelte, hogy
Európa túlzottan függ az importált fosszilis energiától, ezért a megújulók és a nukleáris energia előtérbe helyezése elengedhetetlen.
Példaként említette a szélerőmű-engedélyezések gyorsítását és a rekordberuházásokat, valamint az olyan infrastrukturális projekteket, mint az ír–francia interkonnektor. A tiszta technológiák globális piacán szerinte az európai ipar csak akkor maradhat versenyben, ha ösztönzik és jutalmazzák a beruházásokat.
A harmadik pillér a külső függőségek csökkentése, különösen a kritikus nyersanyagok terén. Von der Leyen figyelmeztetett: Kína uralja a kobalt és a ritkaföldfémek feldolgozását, ezért az EU egyszerre keres új kereskedelmi partnereket és indít el stratégiai projekteket a kontinensen. A körforgásos gazdaság, az újrahasznosítás és a védelem is hangsúlyt kapott.
Az elnök bejelentette a Readiness 2030 programot, amely akár nyolcszáz milliárd euró védelmi beruházást mozgósíthat.
A beszéd végén Von der Leyen egyértelmű üzenetet küldött: az európaiak gyors döntéseket várnak, mert „a megszokott működés már nem elég”. Szerinte a Draghi-jelentés szellemében most a végrehajtás ideje jön, és Európa jövője azon múlik, hogy a vezetők képesek-e egységesen cselekedni.
Ott volt Von der Leyen előtt a recept, de rászakadt a plafon – elhúz az USA, letaszítja az európai gazdaságot
Az EU alig haladt előre Mario Draghi reformcsomagjának megvalósításában, amelynek célja Európa versenyképességének növelése Kínával és az Egyesült Államokkal szemben. Egy évvel a javaslatok bemutatása után az intézkedések tizede valósult meg. A nagyobb reformok a tagállamok ellenállásán akadtak el, Ursula von der Leyen nem vitte át erős kézzel az uniós érdekeket.
