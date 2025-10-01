Nincs tovább: mostantól leállt az amerikai kormányzat, nem tudta kivédeni Trump – az egész világ feszülten figyel

A Fehér Ház bejelentette: leállt az amerikai kormány működése, miután a szenátus nem fogadta el a republikánusok által támogatott költségvetési javaslatot, amely a finanszírozást november 21-ig biztosította volna. A patthelyzet miatt több ezer kormányzati dolgozót kényszerszabadságra küldhetnek, mások pedig fizetés nélkül dolgozhatnak a finanszírozás helyreállításáig.
A szövetségi ügynökségek működése is veszélybe került. A demokraták egy 1500 milliárd dolláros egészségügyi csomaghoz kötik a költségvetés elfogadását, ami a Trump-adminisztráció álláspontja szerint több száz milliárd dollárt tartalmaz az országban illegálisan tartózkodók ellátására, miközben amerikaiak nehezen tudják előteremteni az egészségügyi számláik fedezetének költségét.
Chuck Schumer New York-i demokrata szenátor viszont kijelentette, hogy a csomag az amerikai nép egészségügyi ellátásáról szól. Ha a kongresszus elfogadná a republikánusok által szorgalmazott átmeneti finanszírozásról szóló javaslatot, akkor ideiglenesen megoldódna a helyzet.
A képviselőház már elfogadta a javaslatot, a szenátusban azonban elakadt. A száztagú felsőházban az elfogadáshoz 60 igen szavazatra van szükség, ahol a republikánusok 53, a demokraták 47 vokssal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy legkevesebb hét demokratának is igennel kell szavaznia.
Az amerikai kormány többször leállt, de a legtöbb esetben csak napokig nem működött a kormányzat, a leghosszabb leállás 35 napig tartott Trump első elnöksége idején, 2018 végétől 2019 januárig. 2018-ban szintén a költségvetés terén akadt vita, főleg a déli határfal finanszírozásával kapcsolatos nézeteltérések miatt nem tudtak sokáig dűlőre jutni a felek.
A korábbi leállások valóban alig hagytak nyomot, ha visszaestek is a piacok, aztán gyorsan helyreálltak. A legtöbb közgazdász úgy becsüli, hogy egyhetes leállás 0,1 százalékponttal csökkenti a GDP-t, a Bank of America szerint pedig a rövid távú veszteségek általában könnyen megtérülnek a következő negyedévekben.
A helyzet most azért más, mert a januárban hivatalba lépett kormányzat jelentős létszámleépítéseket hajtott végre, miközben a foglalkoztatottak száma alig nő, így megrendült az eddig bivalyerős amerikai munkaerőpiac. A foglalkoztatási adatok gyakran mozgatják a dollárt és más devizákat – beleértve a dollárgyengeségből általában erőt merítő magyar forintot –, befolyásolják a jegybank, a Federal Reserve politikáját és a vállalatok döntéseit.
A legfrissebb adatokat a héten kellene nyilvánosságra hozni, az amerikai munkaügyi és a kereskedelmi minisztérium azonban már bejelentette, hogy a statisztikai intézeteik még részleges leállás esetén sem közlik a számokat. Ezért nem jelenik meg a szeptemberi foglalkoztatásról, az építőipari kiadásokról és talán még az augusztusi külkereskedelemről szóló statisztika sem.
Donald Trump hétfőn bejelentette, hogy 10 százalékos vámot vet ki az importált faanyagra és fűrészárura, valamint 25 százalékos vámmal sújtja az importált konyhaszekrényeket, fürdőszobai mosdókagylókat és kárpitozott bútorokat október 14-től.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.