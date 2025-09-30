Deviza
Egyesült Államok

Amerika nyúlhat hirtelen a forint hóna alá, de az árának ők maguk aligha fognak örülni

Kulcsfontosságú adatok közlése maradhat el. A közelgő amerikai kormányzati leállás más lesz, mint a korábbiak, súlyosabb következményekkel járhat.
M. Cs.
2025.09.30, 15:21
Frissítve: 2025.09.30, 15:22

A piaci elemzők immár hetven százalékra árazzák az amerikai kormányzati leállás esélyét finanszírozás hiányában szerda hajnalban. Ez ugyan viszonylag rendszeresen előfordul, és általában nincs különösebb hatással a pénzpiacokra és a gazdaságra, ezúttal azonban más lehet a helyzet. Donald Trump ugyanis masszív leépítésekkel fenyeget ebben az esetben, és véglegesen csökkenhet a szövetségi alkalmazottak száma. Ráadásul kulcsfontosságú adatokat nem hoznak majd a héten nyilvánosságra. Ami a dollárnak rossz, a forintnak jó, és most ez a helyzet.

Capitol kormányzati leállás
Patthelyzet a kongresszusban, egyre nagyobb a kormányzati leállás esélye az Egyesült Államokban / Fotó: NurPhoto via AFP

J. D. Vance alelnök megerősítette a kongresszusi vezetőkkel folytatott fehér házi egyeztetés után, hogy a kormány „a leállás felé halad”, és a 70 százalékos esély is azt erősíti, hogy 

a piacok szkeptikusak egy esetleges utolsó pillanatos megállapodással kapcsolatban.

„Okunk van azt gondolni, hogy ezúttal a leállás nem fogja követni a korábbi precedenseket” – írta Michael McLean, a Barclays vezető belpolitikai elemzője ügyfeleknek szóló jegyzetében. Ha Trump véghez viszi a tömeges leépítés tervét, „ez jelentős eltérés lenne a korábbi gyakorlattól, és új bizonytalanságot hozhatna a leállás gazdasági hatásába, amely egyébként várhatóan elhanyagolható lenne”, tette hozzá.

A CNBC emlékeztetett, hogy a korábbi leállások valóban alig hagytak nyomot, ha visszaestek is a piacok, aztán gyorsan helyreálltak. A legtöbb közgazdász úgy becsüli, hogy egy hetes leállás 0,1 százalékponttal csökkenti a GDP-t, a Bank of America szerint pedig a rövid távú veszteségek általában könnyen megtérülnek a következő negyedévekben.

Congressional Leaders Meet At The White House To Try To Avoid Government Shutdown
A képviselőház és a szenátus demokrata vezetője semmit nem ért el a Fehér Házban / Fotó: NurPhoto via AFP

A legtöbb esetben csak napokig nem működött a kormányzat, a leghosszabb leállás 35 napig tartott Trump első elnöksége idején, 2018 végétől a következő januárig. 

Ez a kormányzati leállás más lesz

A helyzet most azért más, mert a januárban hivatalba lépett kormányzat jelentő létszámleépítéseket hajtott végre, miközben a foglalkoztatottak száma alig nő , így megrendült az eddig bivalyerős amerikai munkaerőpiac.

A leállás automatikusan azt jelenti, hogy fizetés nélküli kényszerszabadságra küldik a nem létfontosságú munkaerőt, majd visszahívják őket, amikor újraindul a munka. Trump azonban az NBC Newsnak adott hétvégi interjúban  kijelentette: 

rengeteg embert el fogunk bocsátani… véglegesen csökkenteni tudjuk a létszámot.

Ha beváltja a fenyegetést, akkor annak a hatása majd csak a novemberben nyilvánosságra hozandó októberi foglalkoztatási adatokban látszik majd meg.

Kulcsfontosságú gazdasági adatok késhetnek

A foglalkoztatási adatok gyakran mozgatják a dollárt és más devizákat – beleértve a dollárgyengeségből általában erőt merítő magyar forintot –, befolyásolják a jegybank, a Federal Reserve politikáját és a vállalatok döntéseit. A legfrissebb adatot a héten kellene nyilvánosságra hozni, az amerikai munkaügyi és a kereskedelmi minisztérium azonban már bejelentette, hogy a statisztikai intézeteik még részleges leállás esetén sem közlik majd azokat.

Így nem jelenik majd meg 

  • a szeptemberi foglalkoztatásról, 
  • az építőipari kiadásokról 
  • és talán még az augusztusi külkereskedelemről 

szóló statisztika, emlékeztetett a Reuters.

Congressional leaders meet with Trump in effort to avoid government shutdown
J. D. Vance alelnök (jobbra) szerint a kormány a leállás felé halad / Fotó: NurPhoto via AFP

A Bureau of Labor Statistics (BLS) azon kulcsfontosságú ügynökségek közé tartozik, amelyeknek a tevékenysége megszűnik a leállás idején, szerdán azonban még közzéteszi az augusztusi nagyvárosi foglalkoztatási és munkanélküliségi jelentést.

A Census Bureaunak ugyancsak szerdán kellene közölnie az augusztusi építőipari és a gyáripari statisztikákat. Egy esetleges 

hosszabb leállás befolyásolhatja a harmadik negyedévi GDP-adatok október 30-án esedékes nyilvánosságra hozatalát is.

Ha késik a szeptemberi inflációs jelentés, akkor a társadalombiztosítási hatóság nem tudja közzétenni az éves megélhetési költségek kiigazítását, ami a nyugdíjasok számára kulcsfontosságú.


 

