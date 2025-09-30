Amerika nyúlhat hirtelen a forint hóna alá, de az árának ők maguk aligha fognak örülni

A piaci elemzők immár hetven százalékra árazzák az amerikai kormányzati leállás esélyét finanszírozás hiányában szerda hajnalban. Ez ugyan viszonylag rendszeresen előfordul, és általában nincs különösebb hatással a pénzpiacokra és a gazdaságra, ezúttal azonban más lehet a helyzet. Donald Trump ugyanis masszív leépítésekkel fenyeget ebben az esetben, és véglegesen csökkenhet a szövetségi alkalmazottak száma. Ráadásul kulcsfontosságú adatokat nem hoznak majd a héten nyilvánosságra. Ami a dollárnak rossz, a forintnak jó, és most ez a helyzet.
J. D. Vance alelnök megerősítette a kongresszusi vezetőkkel folytatott fehér házi egyeztetés után, hogy a kormány „a leállás felé halad”, és a 70 százalékos esély is azt erősíti, hogy
a piacok szkeptikusak egy esetleges utolsó pillanatos megállapodással kapcsolatban.
„Okunk van azt gondolni, hogy ezúttal a leállás nem fogja követni a korábbi precedenseket” – írta Michael McLean, a Barclays vezető belpolitikai elemzője ügyfeleknek szóló jegyzetében. Ha Trump véghez viszi a tömeges leépítés tervét, „ez jelentős eltérés lenne a korábbi gyakorlattól, és új bizonytalanságot hozhatna a leállás gazdasági hatásába, amely egyébként várhatóan elhanyagolható lenne”, tette hozzá.
A CNBC emlékeztetett, hogy a korábbi leállások valóban alig hagytak nyomot, ha visszaestek is a piacok, aztán gyorsan helyreálltak. A legtöbb közgazdász úgy becsüli, hogy egy hetes leállás 0,1 százalékponttal csökkenti a GDP-t, a Bank of America szerint pedig a rövid távú veszteségek általában könnyen megtérülnek a következő negyedévekben.
A legtöbb esetben csak napokig nem működött a kormányzat, a leghosszabb leállás 35 napig tartott Trump első elnöksége idején, 2018 végétől a következő januárig.
A helyzet most azért más, mert a januárban hivatalba lépett kormányzat jelentő létszámleépítéseket hajtott végre, miközben a foglalkoztatottak száma alig nő , így megrendült az eddig bivalyerős amerikai munkaerőpiac.
A leállás automatikusan azt jelenti, hogy fizetés nélküli kényszerszabadságra küldik a nem létfontosságú munkaerőt, majd visszahívják őket, amikor újraindul a munka. Trump azonban az NBC Newsnak adott hétvégi interjúban kijelentette:
rengeteg embert el fogunk bocsátani… véglegesen csökkenteni tudjuk a létszámot.
Ha beváltja a fenyegetést, akkor annak a hatása majd csak a novemberben nyilvánosságra hozandó októberi foglalkoztatási adatokban látszik majd meg.
A foglalkoztatási adatok gyakran mozgatják a dollárt és más devizákat – beleértve a dollárgyengeségből általában erőt merítő magyar forintot –, befolyásolják a jegybank, a Federal Reserve politikáját és a vállalatok döntéseit. A legfrissebb adatot a héten kellene nyilvánosságra hozni, az amerikai munkaügyi és a kereskedelmi minisztérium azonban már bejelentette, hogy a statisztikai intézeteik még részleges leállás esetén sem közlik majd azokat.
szóló statisztika, emlékeztetett a Reuters.
A Bureau of Labor Statistics (BLS) azon kulcsfontosságú ügynökségek közé tartozik, amelyeknek a tevékenysége megszűnik a leállás idején, szerdán azonban még közzéteszi az augusztusi nagyvárosi foglalkoztatási és munkanélküliségi jelentést.
A Census Bureaunak ugyancsak szerdán kellene közölnie az augusztusi építőipari és a gyáripari statisztikákat. Egy esetleges
hosszabb leállás befolyásolhatja a harmadik negyedévi GDP-adatok október 30-án esedékes nyilvánosságra hozatalát is.
Ha késik a szeptemberi inflációs jelentés, akkor a társadalombiztosítási hatóság nem tudja közzétenni az éves megélhetési költségek kiigazítását, ami a nyugdíjasok számára kulcsfontosságú.
