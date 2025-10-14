Deviza
London fellélegezhet, de csak óvatosan: az IMF szerint visszatérhet a növekedés – az infláció azonban tartós probléma marad

Az árstabilitás továbbra is messze van, és akár 2026 végéig is eltarthat a normalizálódás. Az IMF új előrejelzése szerint a brit gazdasági növekedése erősödik, de a magas infláció miatt a Bank of England mozgástere továbbra is korlátozott.
VG
2025.10.14., 16:35

Az IMF enyhén felfelé módosította a brit gazdaság növekedésére vonatkozó előrejelzését 2025-re, de továbbra is a legmagasabb inflációt várja a fejlett gazdaságok között. London óvatos optimizmussal reagált, miközben a jegybank mozgásterét tovább szűkíti a tartósan magas árnyomás.

International Monetary Fund (IMF) egyesült királyság brit gazdaság
Az IMF új előrejelzése szerint a brit gazdasági növekedése erősödik, de a magas infláció miatt a Bank of England mozgástere továbbra is korlátozott / Fotó: Anadolu via AFP

Az IMF szerint a brit gazdaság idén és jövőre egyaránt 1,3 százalékkal bővülhet, ami enyhe, 0,1 százalékpontos javítás a júliusi prognózishoz képest 2025-re, ám ugyanekkora visszavágás 2026-ra. Ez már a második felfelé módosítás idén, ugyanakkor a Nemzetközi Valutaalap továbbra is a legmagasabb inflációt várja az Egyesült Királyságban a fejlett gazdaságok között.

Tartós pénzromlás nyomja a brit gazdaságot

Rachel Reeves pénzügyminiszter szerint „ez csak a kezdet”, de elismerte, hogy a brit gazdaság sokak számára még mindig megrekedtnek tűnik. A Bank of England augusztusi előrejelzése nagyjából ugyanilyen pályát vázolt, de a jegybankot jelenleg a tartósan magas infláció akadályozza a kamatcsökkentésekben.

Az IMF szerint a fogyasztói árak idén átlagosan 3,4, jövőre pedig 2,5 százalékkal emelkedhetnek – ez mindkét évben a legmagasabb ütem a G7-ek között

A jelentés szerint a magas infláció részben egyszeri, szabályozott áremelésekhez köthető, és 2026 végére térhet vissza a célértékhez, valamivel korábban, mint a brit jegybank várja.

A gyenge növekedés hátterében jelentős szerepet játszik a bevándorlás: az IMF megjegyzi, hogy egy főre vetítve a GDP idén csupán 0,4, jövőre 0,5 százalékkal nőhet, ami a G7 leggyengébb előrejelzése. A munkanélküliségi ráta várhatóan 4,7 százalékon marad, négyéves csúcson.

A washingtoni IMF-találkozón, ahol Rachel Reeves és Andrew Bailey jegybankelnök is részt vesz, a világgazdaság új helyzetét is elemzik Donald Trump új vámpolitikája fényében. Az IMF összesített előrejelzése szerint a fejlett gazdaságok a vártnál kevésbé szenvednek majd az amerikai kereskedelmi szigorítások hatásaitól, de a brit gazdaság így is az infláció és a növekedési fékezés kettős nyomásában maradhat.

Az IMF és a Világbank éves ülésein vitatják meg a globális gazdaság problémáit - terítéken az USA és Kína közti feszültségek

Az IMF és a Világbank októberi éves ülésszakának központi témái között szerepel a globális növekedés lassulása, a kereskedelmi konfliktusok eszkalálódása és az államadósságok történelmi szintjei. A világgazdaság problémáit a banki szektor szakértői próbálják érthetőbbé és kezelhetőbbé tenni.

 

