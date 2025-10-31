Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
KSH
ipari termelői árak
ipar
áremelkedés

Behúzta a kéziféket az ipari termelői árak emelkedése

Az ipari termelői árak 2025. szeptemberben átlagosan 0,4 százalékkal elmaradtak az előző hónaphoz képest a KSH friss adatai szerint. Éves bázison 2,4 százalékkal nőtt az ipari árindex.
VG
2025.10.31., 08:30
Fotó: Shutterstock

Idén szeptemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,4 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 0,5, az exportértékesítésé 3,3 százalékkal emelkedtek az előző év szeptemberi adataihoz képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,5 százalékkal, az exportértékesítési árak 0,3 százalékkal csökkentek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal mérséklődtek – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közzétett gyorstájékoztatójából.

Ipar: pont annyit esett éves alapon a cseh és a magyar ipari termelés, mint a német: az autóipar fontos csatorna ipari termelői árak konjunktúrafelmérés, német cégek, gazdaság, felmérés, várakozások, kilátások, hangulatindex
Havi bázison mérséklődtek az ipari termelői árak / Fotó: Shutterstock

Egy hónappal korábban, augusztusban az ipari termelői árak átlagosan 2,3 százalékkal múlták felül az egy évvel korábbit. A belföldi értékesítés árai 0,9, az exportértékesítésé 3 százalékkal emelkedtek az előző év augusztusi értékekhez képest.

2025. szeptemberben a 2024. szeptemberihez viszonyítva a belföldi értékesítés árai átlagosan 0,5 százalékkal emelkedtek, ezen belül a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,2 százalékkal magasabbak, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,4 százalékkal alacsonyabbak voltak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 6,1 százalékkal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön

  • az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,9 százalékkal csökkentek,
  • a beruházási javakat gyártókban 2,4 százalékkal bővültek,
  • a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 5,1 százalékkal nőttek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 3,3 százalékkal magasabbak voltak, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,3, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 5,4 százalékkal növekedtek az árak.

Az év első kilenc hónapjában, január–szeptemberben az előző év azonos időszakához viszonyítva a belföldi értékesítés árai 3,4 százalékkal, az exportértékesítés árai pedig 7,2 százalékkal voltak magasabbak, így az ipari termelői árak összességében 6,0 százalékkal emelkedtek.

Infláció

Infláció
554 cikk

