Bécsben találták meg az ukrajnai arany-wc párját, számolgatnak az osztrákok és nem hisznek a szemüknek
A megszorítások második évébe lép Ausztria, miközben fővárosa adóssága az égbe szökik – mindez még nem háború, de az osztrákoknak fájdalmas, amit a fogyasztás visszaesése is egyértelműen mutat. Ezzel a háttérrel figyelemre méltó a Kronen Zeitung újévi híre, amely szerint Bécsben leltek rá az Ukrajnában elhíresült arany-wc párjára.
Korrupció Ukrajnában, arany-wc Kijevben és Bécsben
Emlékeztetőül: az arany-wc-t a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz kötődő Timur Mindics otthonában találták, miután külföldre menekült a korrupciós vizsgálat elől. Ő pár nappal a bécsi történet előtt és az EU-csúcs Ukrajnának 90 milliárd eurót juttató döntése után bukkant fel először újra: Izraelben nyilatkozta, hogy nem is elmenekült, csak elutazott, és hogy frusztrálja, ahogy a média bánik vele.
Ugorjunk országot: a Krone Bécsben lelt gyöngyszemre, illetve wc-re, ami ha nem is aranyból készült, de legalább aranyáron. A Donaustadt kerületben, ahol a Lázár János miniszterrel és a magyar autósokkal botrányos autópálya-építési ügye miatt látványos konfliktusba keveredett Strabag AG központja is van.
Akkora volt a robbanás, hogy rakétaként repült a fémajtó
A történet igazán regényes, és szilveszter éjszakájához is passzol. A hirschstetteni fürdőtónál a kerületben 2023 újév éjszakáján ismeretlen elkövetők tűzijátékokkal elintézték a köz-wc-t, a robbanás 25 méterre repítette a fémajtót. Két évre rá a bécsiek megkapták az újjáépített facilitást – és a számlát.
A Krone rövid számvetése:
- Az új illemhely létesítésének előzetes teljes költsége elképesztő, 544 888,97 euróra rúg (azaz 210 millió forintra).
- De mi került pontosan ennyibe? Az építési munkák önmagukban több mint 177 ezer eurót tettek ki.
- A szaniter modulok ára 195 585 euró volt. Ez meglehetősen magas összeg, különösen a város szűkös költségvetését tekintve.
- Közel 47 ezer eurót költöttek a tetőszerkezet kialakítására.
- A homlokzat zöldítése mintegy 1300 euróba került.
- A régi létesítmény bontása 35 ezer eurót tett ki.
A szociáldemokraták szerint minden rendben, és a helyszínen Hadházy Ákos sem tűnt fel
Megelőzve, hogy az olvasók netán egy többszintes, hektárnyi egészségügyi intézményre gondoljanak, a Krone fotókat is közöl az eredeti és az új illemhelyről: mindkettő alig több, mint egy bódé. Az új illemhely két piszoárból, egy akadálymentes mosdóból és egy uniszex vécéből áll.
Ernst Nevrivy, Donaustadt kerület szociáldemokrata polgármesterének hivatala megerősítette az összeget, hangsúlyozva, hogy szabályszerű közbeszerzési eljárás zajlott, és egyszerűen ennyibe kerül. Az illetékes osztály, az MA48 közlése szerint „a kerülettel egyeztetve az új épület korszerű, akadálymentes és strapabíró szaniter-infrastruktúrát biztosít, amely megfelel egy nagy forgalmú helyi rekreációs terület követelményeinek”.
A helyi Hadházy Ákosok nem jelentek még meg a helyszínen, ahogy a Budapest által 30,5 milliárd forintért einstandolt Rákosrendezőn sem. A Krone mindenesetre ártatlanul megjegyzi, olvasói kommentárt idézve:
Hogyan kerülhet egy 20 négyzetméteres vécé annyiba, mint egy kényelmes családi ház? Egy kivitelező feltételezett 250 eurós óradíjjal számolva több mint 700 (!) órát dolgozott volna ezen a projekten!
Megnéztük az árakat, és valóban: ekkora összegért Bécsben belvárosi lakást is lehet venni, igaz, nem nagyot, de Donaustadtban már akár egy 140 négyzetméterest is.
Bécs adóssága exponenciálisan nő, de a Rákosrendező még nekik is erős lett volna
A Rákosrendező vagy az Ukrajnában eltulajdonított uniós pénzek nagyságrendjétől természetesen a bécsi arany-wc költsége messze van, hacsak nem akad sok párja az évtizedek óta a szociáldemokraták által irányított osztrák fővárosban.
A párhuzam Budapesttel annyiban biztos, hogy áll, hogy Bécs sincs éppen rózsás helyzetben pénzügyileg, ha arany-wc-re még futja is, vagy pont ezért. Az adóssága hatalmas és dagad, a 2025-ig eltelt öt évben majdnem megduplázódott, 15,7 milliárd euróra.
A várost azonban pénzügyileg sokkal szilárdabbnak értékelik, adósságbesorolása a Moody’snál Aa1, toronymagasan Budapesté felett. A magyar főváros úgy ment bele a Rákosrendező lefoglalásába, megtorpedózva a kormány fejlesztési terveit, hogy az év végére még kormányzati vésztámogatással is csak hajszálra kerülte el a tényleges csődöt – amit tükröz, hogy a Moody’s Baa3-ról Ba1-re, bóvliba lökte a hitelminősítését.
Különbség, hogy az eladósodáshoz Bécs élvezi a kormányzat támogatását, legalábbis a koalíció szociáldemokrata feléét. Az Ausztria-szerte magasan legnépszerűbb szuverenista, bevándorlásellenes Szabadságpárt itt labdába se igazán rúg. Miért, arra érzékletes választ adhatnak az adatok, amelyek szerint a bécsi iskolakezdő gyerekek több mint felének gondjai vannak a német nyelvvel, mivel 55 százalékuk otthon más nyelvet beszél.