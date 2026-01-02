Deviza
gyógyfürdő
gyógyfürdőzés
termál

Már ezer forint alatt megmártózhat az ország legolcsóbb termálfürdőjében

Hosszú szünet után, december 27-én újra kinyitott a Mezőkovácsházán található Borostyán Camping és Strandfürdő. A fürdő minősített gyógyvize híresen jó és hatékony számos egészségügyi problémára.
VG
2026.01.02, 14:01

A Borostyán Camping és Strandfürdő még 2025 augusztusában zárt be műszaki okokból. A dél-békés népszerű termálfürdőjében az elmúlt időszak javítási, karbantartási munkái, a vízminta kiváló minősége, a medencetér komfortosabbá tétele végül december utolsó napjaiban tette lehetővé a nyitást.

Az ország legolcsóbb termálfürdőjében mindössze 999 forintos áron lehet megmártózni (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Mezőkovácsháza termálfürdőjében egyedülállóan magas a gyógyvíz hőmérséklete

A Borostyán Camping és Strandfürdő – Mezőkovácsháza hivatalos oldala a csábító árakról is beszámol.

  • Az ország egyik legolcsóbb termálfürdőjébe bárki beléphet 999 forintos áron,
  • nyitvatartás szombaton: 14.00–24.00, vasárnap: 14.00–20.00,
  • bejárat a Borostyán camping irányából.

A gyógyvíz hőmérséklete a környéken egyedülállóan magas, 72 fokos. A gyógymedencékben található víz pedig 38 fokos. Nevét a különleges, borostyánsárga színéről kapta.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

