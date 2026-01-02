Már ezer forint alatt megmártózhat az ország legolcsóbb termálfürdőjében
A Borostyán Camping és Strandfürdő még 2025 augusztusában zárt be műszaki okokból. A dél-békés népszerű termálfürdőjében az elmúlt időszak javítási, karbantartási munkái, a vízminta kiváló minősége, a medencetér komfortosabbá tétele végül december utolsó napjaiban tette lehetővé a nyitást.
Mezőkovácsháza termálfürdőjében egyedülállóan magas a gyógyvíz hőmérséklete
A Borostyán Camping és Strandfürdő – Mezőkovácsháza hivatalos oldala a csábító árakról is beszámol.
- Az ország egyik legolcsóbb termálfürdőjébe bárki beléphet 999 forintos áron,
- nyitvatartás szombaton: 14.00–24.00, vasárnap: 14.00–20.00,
- bejárat a Borostyán camping irányából.
A gyógyvíz hőmérséklete a környéken egyedülállóan magas, 72 fokos. A gyógymedencékben található víz pedig 38 fokos. Nevét a különleges, borostyánsárga színéről kapta.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.