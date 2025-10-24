Másfél éve nem volt ekkora lendületben az eurózóna, ez a magyar gazdaság számára is jó hír

Októberben másfél éve a legjobb teljesítményt nyújtotta az eurózóna gazdasága az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató-intézet és a Hamburg Commercial Bank AG által közösen vezetett beszerzésimenedzser-index (BMI) alapján. Az eurózóna kompozit befektetésimenedzser-indexe az előzetes adatok alapján októberben 52,2 pontra, 2024 májusa óta a legmagasabb szintre emelkedett az előző havi 51,2 pontról, meghaladva a piac 51,0 pontos várakozásait.

Lendületben az eurózóna, ennek Magyarország is örülhet

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a növekedési, 50 pont alatti értéke pedig zsugorodási ütemét számszerűsíti. Októberben a kompozit index már a tizedik egymást követő hónapban ért el 50 pont feletti értéket.

A kompozit index októberi növekedését elsősorban a szolgáltatási szektor erőteljes teljesítménye támogatta, amelynek az indexe 52,6 pontra, egyéves csúcsra emelkedett a szeptemberi 51,3 pontól. A feldolgozóipari BMI pedig a várakozásokkal szemben elkerülte a zsugorodást, 50,0 pontra emelkedett a szeptemberi 49,8 pontról.

A vállalatok jellemzően növelték üzleti tevékenységüket

az új megrendelések októberben bekövetkezett meredekebb növekedésére reagálva, ugyanis az új üzletek növekedésének üteme 2023 áprilisa óta a legmagasabb szintre emelkedett. Ebben is a szolgáltatási szektor vezette az általános bővülést, de a feldolgozóipari új megrendelések a szeptemberi visszaesés után nagyjából stabilizálódtak. Míg az új megrendelések összességében gyorsabb ütemben nőttek az utolsó negyedév elején, a külföldi új üzletek továbbra is csökkentek. Az új exportmegrendelések (amelyek magukban foglalják az eurózónán belüli kereskedelmet is) azonban csak kismértékben csökkentek, és ez volt az egyik leglassabb ütem a jelenlegi visszaesés 2022 márciusában kezdődött szakasza óta.

Az előzetes BMI-adatokat kommentálva Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza elmondta: „Franciaország egyre nagyobb terhet jelent az eurózóna gazdaságára nézve. Míg Németország gazdasági helyzete októberben jelentősen javult, Franciaországban a visszaesés üteme már a második hónapja gyorsul. Ennek következtében az eurózóna gazdasági növekedése kissé gyorsult ugyan, de gyengébbnek bizonyult, mint amilyen egyébként lehetett volna.”