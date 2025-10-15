Ítéletet mondott Magyarországról az IMF: ez vár a gazdaságra 2025-ben és 2026-ban – bőven van meglepetés
Közzétette legfrissebb előrejelzését a világgazdaság kilátásairól kedden a Nemzetköz Valutaalap, melyben helyet kapott az is, hogy mi lehet a magyar gazdaság sorsa idén és a következő évben.
A világ egészét nézve optimistább lett az IMF
A korábbi, áprilisi Világgazdasági kilátások (World Economic Outlook, WEO) jelentést frissítő dokumentum felülvizsgált előrejelzése szerint idén 3,2 százalékkal nőhet a globális GDP, ami 0,4 százalékponttal gyorsabb az áprilisban jósoltnál. A nemzetközi szervezet a jövő évi kilátásokat is javította, igaz, ennél szerényebb mértékben, mindössze 0,1 százalékponttal, így a világgazdasági növekedés 3,1 százalék lehet 2026-ban.
Mind a két érték alacsonyabb azonban a tavalyi évet jellemző 3,3 százalékos növekedési ütemnél.
Az IMF az áprilisban várt 1,4 százalék helyett 1,6 százalékos növekedésre számít a fejlett gazdaságok körében, míg jövőre 1,5 százalék helyett 1,6 százalékos növekedést jósol, miközben tavaly a fejlett gazdaságok 1,8 százalékkal nőttek. Ugyanakkor az eurózóna tavalyi 0,9 százalékos növekedése idén 1,2 százalékra gyorsulhat, szemben az áprilisban jelzett 0,8 százalékkal. Az euróövezet jövő évi GDP-növekedésével kapcsolatos becslését ugyanakkor 0,1 százalékponttal, 1,1 százalékra rontotta a valutaalap.
Az eurózóna növekedésének idei gyorsulását az is támogatja a jelentés szerint, hogy a tavaly 0,5 százalékkal fékező német gazdaság 0,0 százalék helyett 0,2 százalékkal nőhet, miközben a 2026-ra vonatkozó 0,9 százalékos német növekedési jóslatán nem változtatott az IMF.
A mostani jelentés szerint az amerikai gazdaság is 0,2 százalékponttal nagyobb, 2 százalékos növekedésre lehet képes idén az áprilisi várakozásokhoz képest, míg jövőre az amerikai növekedési ütem 0,4 százalékponttal magasabb, 2,1 százalékos lehet, miközben a tavalyi bővülés 2,8 százalék volt.
A fejlődő országokban idén 4,2 százalékos, jövőre 4 százalékos növekedést vár az IMF. Az idei prognózist 0,5 százalékponttal, a jövő évit 0,1 százalékponttal javították. Az országcsoport GDP-je 4,3 százalékkal bővült tavaly.
Kína továbbra is hasít, Oroszország azonban befékezett
Idén és jövőre is gyorsabban nőhet Kína, mint azt áprilisban gondolta az IMF, a növekedés üteme ebben az évben 4 százalék helyett 4,8 százalék lehet, jövőre pedig 4 helyett 4,2 százalék, miután tavaly 5 százalékkal nőtt az ázsiai ország gazdasága. India gazdasága is gyorsabban bővülhet idén az áprilisban vártnál, az országot sújtó 50 százalékos amerikai vámok ellenére. Az idei GDP-növekedési kilátást 6,2 százalékról 6,6 százalékra javította fel a valutaalap, ugyanakkor a jövő évi előrejelzését 6,3 százalékról 6,2 százalékra rontotta, miután a tavalyi növekedés 6,5 százalék volt.
Oroszország gazdaságát tekintve ugyanakkor kevésé derűlátó a nemzetközi szervezet most, mint volt áprilisban, így a növekedési ütem 1,5 százalék helyett csak 0,6 százalék lehet, ugyanakkor jövőre 0,1 százalékponttal magasabb, 1 százalékos növekedést vár.
Magyarország idei és jövő évét borúsan látja a nemzetközi szervezet
Magyarország kilátásait mind az idei, mind a jövő évre rontotta a Nemzetközi Valutaalap, ugyanakkor az infláció is alacsonyabb lehet a korábban vártnál.
Az idei magyar növekedés az áprilisban jövendölt 1,4 százalék helyett 0,6 százalék lehet, míg 2026-ban a korábban jelzett 2,6 százalékos növekedés helyett 2,1 százalékos bővülést vár a nemzetközi szervezet.
A drágulás üteme idén 4,9 helyett 4,5, jövőre pedig 3,6 helyett 3,5 százalék lehet. Az idei várható munkanélküliségi adatot 4,6 százalékról 4,3 százalékra változtatta az IMF, amely jövőre továbbra is 4,2 százalékos rátát vár.
A világkereskedelmi forgalom tavaly 3,5 százalékkal bővült, a Nemzetközi Valutaalap prognózisa szerint idén 3,6 százalékkal, jövőre 2,3 százalékkal nő. Áprilisi becsléséhez képest az idei forgalom alakulásával kapcsolatos adatot 1,9 százalékponttal följavította, a jövő évit 0,2 százalékponttal leszállította.
Így alakulhatnak majd az árak
Olcsóbb idén az olaj mint tavaly, hiszen a Brent, a Dubai Fateh és az amerikai WTI-nyersolaj árának átlaga 79,17 dollár volt 2024-ben, míg idén 68,9, jövőre pedig 65,84 dollár lehet ugyanez az érték.
A globális infláció a tavalyi 5,8 százalékról idén 4,2 százalékra, jövőre 3,7 százalékra lassul.
Az IMF áprilisban az idei évre nagyobb, 4,3 százalékos, jövőre kisebb, 3,6 százalékos inflációt várt.
A Nemzetközi Valutaalap a fejlett országokban a tavalyi 2,6 százalékot követően továbbra is 2,5 százalékos átlagos inflációt vár az idén, jövőre pedig 2,2 százalékosat. Egyebek között az euróövezetben idén 2,1 százalékos, jövőre 1,9 százalékos inflációra számít. Az Egyesült Államokban pedig 2,7 százalékosat idén és 2,4 százalékosat 2026-ban.
A fejlődő országokban a tavalyi 7,9 százalék után idén 5,3 százalékos, jövőre pedig 4,7 százalékos inflációra számít az IMF. Az ideit 0,2 százalékponttal alacsonyabbra, a jövő évit pedig 0,1 százalékponttal magasabbra várja az áprilisban jelzettnél.