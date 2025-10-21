Arabok építhetnek gigantikus kikötőt a Dunán: valóságos új városnegyed jöhet létre – Fico kaput nyitott a szlovák fegyvergyártásnak is

Robert Fico szlovák miniszterelnök hivatalos látogatást tett az Egyesült Arab Emírségekben, ahol stratégiai gazdasági és infrastrukturális együttműködésről állapodott meg az ország vezetésével. A találkozón több milliárd eurós befektetési tervekről esett szó, köztük egy új dunai kikötő és egy teljes városnegyed felépítéséről Pozsonyban, valamint a szlovák fegyvergyártás és hadiipar megnyitásáról az arab partnerek előtt.

Arabok építhetnek gigantikus kikötőt a Dunán, új városnegyed jöhet létre, és Fico kaput nyitott a szlovák fegyvergyártásnak is / Fotó: Anadolu via AFP

A tárgyalások eredményeként Szlovákia és az Emírségek gazdasági és befektetési megállapodást írtak alá, melynek alapján közös vállalat jön létre a projektek lebonyolítására. Az együttműködés értelmében nem lesz szükség nyílt közbeszerzésre, mivel az új cégben a szlovák állam is részesedést szerez.

A tervek szerint a Téli kikötő egy részét Pálenisko térségébe helyeznék át, mintegy 250 millió euróból, míg az eredeti kikötő helyén egy többfunkciós, lakó- és üzleti negyed épülne, melynek értéke meghaladhatja az egymilliárd eurót.

A beruházást Denisa Saková gazdasági miniszter jelentette be, aki szerint a fejlesztés célja, hogy külföldi tőkét vonzzanak Pozsony modernizálásához, miközben az állam megőrzi a stratégiai ellenőrzést. A Duna-parti terület fejlesztése logisztikai és környezetvédelmi szempontból is kulcsfontosságú: a vízi szállítás tehermentesíti az autóutakat, összekapcsolja a bécsi és budapesti kikötői hálózatot és a TEN-T közlekedési folyosó részeként erősítheti Szlovákia regionális szerepét.

Fico a tárgyalások után hangsúlyozta, hogy a közlekedési infrastruktúra és a hadiipar terén is megnyíltak az együttműködés lehetőségei a két ország között. „Az Egyesült Arab Emírségek elnöke nyitott a szlovák fegyvergyártás iránt, és kész ellátogatni Pozsonyba” – mondta a kormányfő, aki szerint

az arab befektetők komoly technológiai és tőkeháttérrel rendelkeznek, ami lendületet adhat az ipari modernizációnak.

A szlovák miniszterelnök és az Emírségek elnöke – Mohamed bin Zájed Ál Nahján – regionális és globális kérdésekről is egyeztetett, többek között az ukrajnai háborúról és a diplomácia szerepéről. Fico szerint a felek egyetértettek abban, hogy a háborúnak nincs katonai megoldása, és a párbeszédet kell erősíteni a nemzetközi kapcsolatokban.