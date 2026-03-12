Deviza
vasút
Románia
Erdély
Kolozsvár

Csúcsmodern vasúttal kötik össze a magyar határt Erdéllyel: 160 km/h-val száguldanak majd a vonatok – Románia elszúrhatja az egészet

A román kormány erőfeszítései ellenére a Kolozsvár–Nagyvárad–magyar határ vasútvonal felújítása és villamosítása jelentősen lemaradt. A munkálatok során 33 hidat, öt alagutat újítanak fel és az állomásokat is korszerűsítik.
VG/MTI
2026.03.12, 21:23
Frissítve: 2026.03.12, 21:31

A román kormány fel szeretné gyorsítani a Kolozsvár és a magyar határ közötti vasúti pálya villamosítási és felújítási munkálatait, hogy tartani tudja az Európai Bizottságnál vállalt határidőket.

Romania bucharest sector 1 bucharest north railway station opened 1870 Felgyorsítaná a román kormány a Kolozsvár és a magyar határ közötti vasúti pálya felújítási munkálatait
A vasútvonal villamosításával és felújításával jelentősen csökken majd a vonatok menetideje / Fotó: Hemis via AFP

A négy szakaszra osztott projekt munkálatai eddig 42 százalékban készültek el – hangzott el azon a csütörtöki munkamegbeszélésen, melyet Ilie Bolojan kormányfő részvételével tartottak a szállításügyi és az európai beruházások és projektek minisztériumának képviselői.

Az áfa nélkül 7,6 milliárd lejes projekt (1 lej=77 forint) az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében valósul meg. A Kolozsvár-Nagyvárad-Biharpüspöki közötti vasútvonal villamosításával és felújításával jelentősen csökken majd a vonatok menetideje, valamint nő az utasok biztonsága – írták a kormányközleményben.

A tájékoztatás szerint Bukarest azt vállalta, hogy augusztusra jelentős előrehaladást ér el a négy szakaszra osztott építési terepen. 

Augusztusig a Kolozsvár-Egeres és Egeres-Kissebes szakaszokon 90 százalékban kell elkészülni a vasúti sínek lefektetésével, a Kissebes-Élesd közötti szakaszon 50 százalékban, míg az Élesd-magyar határ közötti szakaszon 70 százalékban. Eddig a teljes munkálat 42,72 százaléka készült el - áll a tájékoztatásban.

A kormánypalotában tartott találkozón a projekt nehézségeit is számba vették és a lehetséges megoldásokat is elemezték. Közölték: jövő héten tisztázzák, hogy megvannak-e a különböző engedélyek a projekt folytatásához, valamint felgyorsítják azokat az eljárásokat, amelyek a projekthez kapcsolódó területkisajátításokhoz szükségesek.

Azt is közölték, hogy a román kormány projekthez való hozzájárulásét magában foglalja az elfogadásra váró 2026-os költségvetési tervezet, ezeknek a forrásoknak köszönhetően Bukarest tartani tudja az Európai Bizottságnál vállalt augusztusi részleges, valamint a 2027-es év végi végleges határidőt.

A Nagyvárad és a magyar határ közötti szakaszt már korszerűsítették

A Kolozsvár-Nagyvárad-Biharpüspöki vasútvonalon a villamosítás és pályafelújítás után a személyvonatok 160 kilométer/óra, a tehervonatok pedig 120 kilométer/óra sebességgel haladhatnak majd, így előbbiek esetében a korábbi 3 óra 30 percről 2 óra 14 percre csökken a menetidő. A munkálatok során 33 hidat, öt alagutat újítanak fel és az állomásokat is korszerűsítik.

A 166,7 kilométeres vasútvonalon 2023 decemberében függesztették fel a forgalmat. A Nagyvárad és a magyar határ közötti 7 kilométeres szakaszt már korszerűsítették, itt tavaly augusztusban indult újra a vonatközlekedés.

