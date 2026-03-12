Új szolgáltatást indított a Wizz Air: így lehet most egy évre bebiztosítani a repülőjegyárakat
Újra elérhetővé tette Magyarországon a WIZZ MultiPass előfizetést a Wizz Air, melynek célja, hogy kiszámíthatóbbá tegye az utazási költségeket azok számára, akik rendszeresen repülnek. A légitársaság közlése szerint az előfizetés segítségével az utasok egy teljes évre rögzített árakon vásárolhatnak repülőjegyeket, illetve bizonyos kiegészítő szolgáltatásokat a Magyarországról elérhető járatokon.
A lényeg, hogy az előfizetők havonta egy egyirányú vagy retúrjegyet foglalhatnak fix áron, legkésőbb az indulás előtt öt nappal. A jegyhez igény szerint WIZZ Priority szolgáltatás és 20 kilogrammos feladott poggyász is társítható, szintén előre meghatározott díjak mellett. A rendszer működése szerint az első hónapban egy nagyobb összegű befizetés szükséges, ezt követően pedig a fennmaradó 11 hónapban rögzített havidíjat kell fizetni.
- Egy egyirányú jegy esetében az első havi díj 68 108 forint,
- míg a további hónapokban 24 774 forintos fix díjjal számolhatnak az előfizetők.
- Retúrjegynél az induló díj 136 216 forint, a havi díj pedig 49 548 forint.
A szolgáltatás különbözik a szintén előfizetéses modellben működő WIZZ All You Can Fly bérlettől. Míg utóbbi elsősorban a spontán utazásokat támogatja, és csak röviddel az indulás előtt lehet jegyet foglalni, addig a MultiPass inkább azoknak kedvez, akik előre terveznek, és ugyanazon útvonalakon rendszeresen repülnek.
Silvia Mosquera Gonzalez, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója szerint sok utas számára kiemelten fontos a kiszámíthatóság, különösen a csúcsidőszakokban, amikor a repülőjegyárak jelentősen ingadozhatnak. A MultiPass célja ezért az, hogy az utasok nagyobb kontrollt kapjanak az utazási költségvetésük felett, akár rendszeres ingázásról, akár több nyaralás megtervezéséről van szó.
A Wizz Air jelenleg 262 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, és 2025-ben mintegy 68,6 millió utast szállított. A légitársaság a londoni tőzsdén szerepel, és az elmúlt években több nemzetközi fenntarthatósági elismerést is kapott a kibocsátáscsökkentés és az alacsony költségű működés terén elért eredményeiért.
Elindult a WIZZ Class is
A Wizz Air a sikeres tesztidőszak után február elejétől teljes hálózatán bevezette a WIZZ Class szolgáltatást, mely nagyobb kényelmet és több személyes teret kínál az utasoknak. A koncepció lényege, hogy a gépek első sorában a középső üléseket üresen hagyják, így az utasok tágasabb környezetben utazhatnak vagy dolgozhatnak a repülés alatt. A szolgáltatást korábban hat bázison – köztük Budapesten, Varsóban és Londonban – tesztelték, ahol a kereslet meghaladta a légitársaság várakozásait.
A WIZZ Class a Smart és Plus jegycsomagokhoz választható, melyek már tartalmazzák az elsőbbségi beszállást és a kézipoggyászt is,
az utasok pedig a fedélzeten üdítőt és harapnivalót kapnak. A légitársaság szerint a megoldás lehetővé teszi, hogy a diszkontmodell megőrzése mellett kínáljanak üzletibb, kényelmesebb utazási élményt.