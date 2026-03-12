Újra elérhetővé tette Magyarországon a WIZZ MultiPass előfizetést a Wizz Air, melynek célja, hogy kiszámíthatóbbá tegye az utazási költségeket azok számára, akik rendszeresen repülnek. A légitársaság közlése szerint az előfizetés segítségével az utasok egy teljes évre rögzített árakon vásárolhatnak repülőjegyeket, illetve bizonyos kiegészítő szolgáltatásokat a Magyarországról elérhető járatokon.

Új szolgáltatást indított a Wizz Air: így lehet most egy évre bebiztosítani a repülőjegyárakat / Fotó: NurPhoto via AFP

A lényeg, hogy az előfizetők havonta egy egyirányú vagy retúrjegyet foglalhatnak fix áron, legkésőbb az indulás előtt öt nappal. A jegyhez igény szerint WIZZ Priority szolgáltatás és 20 kilogrammos feladott poggyász is társítható, szintén előre meghatározott díjak mellett. A rendszer működése szerint az első hónapban egy nagyobb összegű befizetés szükséges, ezt követően pedig a fennmaradó 11 hónapban rögzített havidíjat kell fizetni.

esetében az első havi díj 68 108 forint, míg a további hónapokban 24 774 forintos fix díjjal számolhatnak az előfizetők.

Retúrjegynél az induló díj 136 216 forint, a havi díj pedig 49 548 forint.

A szolgáltatás különbözik a szintén előfizetéses modellben működő WIZZ All You Can Fly bérlettől. Míg utóbbi elsősorban a spontán utazásokat támogatja, és csak röviddel az indulás előtt lehet jegyet foglalni, addig a MultiPass inkább azoknak kedvez, akik előre terveznek, és ugyanazon útvonalakon rendszeresen repülnek.

Silvia Mosquera Gonzalez, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója szerint sok utas számára kiemelten fontos a kiszámíthatóság, különösen a csúcsidőszakokban, amikor a repülőjegyárak jelentősen ingadozhatnak. A MultiPass célja ezért az, hogy az utasok nagyobb kontrollt kapjanak az utazási költségvetésük felett, akár rendszeres ingázásról, akár több nyaralás megtervezéséről van szó.

A Wizz Air jelenleg 262 Airbus A320 és A321 típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, és 2025-ben mintegy 68,6 millió utast szállított. A légitársaság a londoni tőzsdén szerepel, és az elmúlt években több nemzetközi fenntarthatósági elismerést is kapott a kibocsátáscsökkentés és az alacsony költségű működés terén elért eredményeiért.