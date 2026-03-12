Máris itt az első európai ország, ami az IMF-től kér mentőövet: már így is 1,35 milliárd dollárral tartozik neki

A moldovai kormány egy új, hároméves IMF-programot kezdeményezett, amelyhez bár nem kapcsolódna pénzügyi támogatás, de erősítené a reformok hitelességét és a gazdasági stabilitást. A lépés célja, hogy növelje a befektetői bizalmat, miközben az ország fenntartja a gazdasági önállóságát és felkészül a jövőbeli kihívásokra.

A moldovai hatóságok szerint az IMF-program a bizalom jele, és elősegíti az ország fejlődését / Fotó: Anadolu via AFP

Moldova kormánya új IMF-együttműködést kért, ám a program nem tartalmaz pénzügyi támogatást

– jelentette be Svetlana Cerovic, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) kisinyovi állandó képviseletének vezetője. Az ország hároméves Szakpolitikai Koordinációs Eszköz (PCI) programot szeretne, amely

elősegíti a strukturális reformok végrehajtását;

a makrogazdasági stabilitás fenntartását;

valamint más forrásokból történő pénzügyi segítség vonzását.

Cerovic kiemelte, hogy a finanszírozás nélküli programok ugyanazokat a politikai intézkedéseket és reformkötelezettségeket követelik meg, mint a pénzügyi támogatással járó programok. A moldovai hatóságok szerint a program az IMF bizalmát jelenti a kormány politikájában, ami növeli az ország iránti befektetői bizalmat és támogatja a gazdasági növekedést.

Moldova már saját erőből állna lábra

Az IMF még 2025 októberében zárta le a Moldova számára nyújtott 40 hónapos ECF/EFF programot, a 170 millió dolláros utolsó részletet azonban Kisinyov nem kapta meg a pénzügyi és kormányzati kötelezettségek késedelmes teljesítése miatt. Jelenleg az IMF Moldova legnagyobb hitelezője, az ország teljes adóssága az intézmény felé 1,35 milliárd dollárra tehető.

A moldovai kezdeményezés a nemzetközi pénzügyi bizalom erősítését célozza, miközben a reformokat és a stabil gazdasági környezetet helyezi előtérbe. A program sikeres lezárása várhatóan növeli a befektetők érdeklődését, miközben a hitelfelvétel kockázatát minimalizálja.