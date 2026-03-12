Barátság vezeték: csütörtök este váratlanul megszólalt a magyar vizsgálóbizottság vezetője, pontosan elmondta, mi történt Kijevben – videó

Véget értek a csütörtöki energetikai tárgyalások Kijevben; tizenhét ország volt kíváncsi a magyar álláspontra, arra, hogy mit gondolunk a Barátság kőolajvezetékről – közölte Czepek Gábor, a kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar küldöttség vezetője az ukrán fővárosból jelentkezve esti Facebook-videójában.

Nem jön olaj a Barátság vezetéken / Fotó: AFP

Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, ezenkívül volt egy nagyon hasznos tárgyalás az Európai Bizottság képviselőivel."Mint ismert, ma Brüsszelben a szóvivő egyértelművé tette, hogy az Európai Bizottság is Kijevtől egy tényfeltáró bizottság létrehozását kéri és követeli, úgyhogy most már nemcsak Magyarország, nemcsak Szlovákia, hanem az Európai Bizottság is a tények ismerete mellett van" – mondta.

"Várjuk Kijev válaszát, holnap is itt leszünk" – zárul a videó. Mint ismert, a magyar kormány korábban bejelentette, hogy Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezetésével szakértői küldöttség utazik Kijevbe, hogy a helyszínen vizsgálja meg a vezeték állapotát.

Az ukrán külügyminisztérium azonban azt közölte, hogy a magyar delegációnak nincs hivatalos státusza, nem szerepel hivatalos programban, ezért csak turistaként vannak jelen az országban. A magyar külügy szerint ugyanakkor a látogatásról hivatalos diplomáciai jegyzékben értesítették az ukrán felet. Kijev erre válaszul azt jelezte, hogy a magyar fél által javasolt időpontok nem elfogadhatók, és új dátumok egyeztetését javasolta.

Czepek Gábor csütörtökön napközben videót tett közzé közösségimédia-oldalán, melyben elmondta: „Megérkeztünk Kijevbe, megy a ramazuri a küldöttségünk körül”. A miniszterhelyettes is emlékeztetett, hogy ő és csapata hivatalosan bejelentett delegáció, mint ahogy azt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter állította szerda este.