Elege lett a világ egyik legnagyobb olajhatalmának, megkerüli a Hormuzi-szorost: erre a csővezetékre figyel most a világ

A Hormuzi-szoros körüli katonai feszültség megbénította az olajszállítás egy részét. Az iraki kormány alternatív exportútvonalakat keres a tankerhajók elleni támadások miatt.
VG
2026.03.12, 20:17
Frissítve: 2026.03.12, 20:54

Irak új olajexport-útvonalakat keres, miután a térséget megrázó háború és a tankerhajók elleni támadások miatt gyakorlatilag leálltak a déli olajterminálok. Bagdad szárazföldi szállítási útvonalakat vizsgál Törökország, Szíria és Jordánia felé, miközben az ország bevételeinek döntő része továbbra is az olajból származik.

Donald Trump amerikai elnökAmerikai Egyesült Államok USAVenezuela tanker irak
A Közel-Keleten zajló háború már az iraki olajexportot is elérte: a tankerhajók elleni támadások után Bagdad alternatív szállítási megoldásokat keres / Fotó: NurPhoto /AFP

Irak alternatív exportútvonalakat keres, miután a térségben kirobbant konfliktus és a tankerhajók elleni támadások jelentősen megzavarták az olajszállítást. A déli olajterminálok működése gyakorlatilag leállt, miután két tartályhajót támadás ért az ország felségvizein.

A helyzet különösen érzékeny Bagdad számára, mert az ország bevételeinek közel 90 százaléka az olajexportból származik. 

Az iraki kormány ezért minden eszközzel igyekszik fenntartani a kitermelést és a szállításokat.

Az iraki olajminiszter, Hayan Abdul Ghani közleménye szerint az egyik lehetséges megoldás az, hogy napi mintegy 200 ezer hordó olajat szárazföldön szállítanak át a régió országain keresztül. A tervezett útvonalak

  • Törökország,
  • Szíria
  • és Jordánia irányába vezetnének.

Bagdad emellett egy új megállapodás aláírására készül, amely lehetővé tenné az olaj exportját a törökországi Ceyhan kikötőjéhez vezető vezetéken keresztül.

A helyzet csütörtökön vált igazán súlyossá, amikor két tankerhajót ért támadás Irak felségvizein. Az egyik a Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő Safesea Vishnu, a másik a máltai Zefyros volt.

A Safesea Vishnu egy olyan vállalat megbízásából szállított, amely az iraki állami olajértékesítő szervezettel dolgozik együtt. A Zefyros ezzel szemben a Basrah Gas által termelt kondenzátumot szállította, és eredetileg az iraki Khor Al Zubair kikötőbe tartott volna, ahol további 30 ezer tonna naftaalapanyagot vett volna fel. A támadásnak egy halálos áldozata volt, miközben 28 embert sikerült kimenteni.

Irak is beszállhat az iráni konfliktusba?

Az iraki hadsereg szóvivője, Saad Maan altábornagy „gyáva szabotázsakciónak” nevezte az incidenst, amely szerinte sérti Irak szuverenitását. A kormány jelezte, hogy jogi lépéseket fontolgat az ügyben.

A térségben zajló konfliktus – amely az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti feszültségből eszkalálódott – súlyos hatással van az energiapiacokra. Az iráni vezetés részéről megszólalt az új legfelsőbb vezető, Modzstaba Hamenei is, aki szerint a Hormuzi-szoros lezárását fenn kell tartani, mert az nyomást gyakorol az ellenfelekre.

A szoros a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala, ezért bármilyen fennakadás azonnal megjelenik a globális energiapiacon, miközben a helyi termelők exportját is ellehetetleníti.

Energiaválság

Energiaválság
1220 cikk

 

 

