Elege lett a világ egyik legnagyobb olajhatalmának, megkerüli a Hormuzi-szorost: erre a csővezetékre figyel most a világ

Irak új olajexport-útvonalakat keres, miután a térséget megrázó háború és a tankerhajók elleni támadások miatt gyakorlatilag leálltak a déli olajterminálok. Bagdad szárazföldi szállítási útvonalakat vizsgál Törökország, Szíria és Jordánia felé, miközben az ország bevételeinek döntő része továbbra is az olajból származik.

A Közel-Keleten zajló háború már az iraki olajexportot is elérte: a tankerhajók elleni támadások után Bagdad alternatív szállítási megoldásokat keres / Fotó: NurPhoto /AFP

Irak alternatív exportútvonalakat keres, miután a térségben kirobbant konfliktus és a tankerhajók elleni támadások jelentősen megzavarták az olajszállítást. A déli olajterminálok működése gyakorlatilag leállt, miután két tartályhajót támadás ért az ország felségvizein.

A helyzet különösen érzékeny Bagdad számára, mert az ország bevételeinek közel 90 százaléka az olajexportból származik.

Az iraki kormány ezért minden eszközzel igyekszik fenntartani a kitermelést és a szállításokat.

Az iraki olajminiszter, Hayan Abdul Ghani közleménye szerint az egyik lehetséges megoldás az, hogy napi mintegy 200 ezer hordó olajat szárazföldön szállítanak át a régió országain keresztül. A tervezett útvonalak

Törökország,

Szíria

és Jordánia irányába vezetnének.

Bagdad emellett egy új megállapodás aláírására készül, amely lehetővé tenné az olaj exportját a törökországi Ceyhan kikötőjéhez vezető vezetéken keresztül.

A helyzet csütörtökön vált igazán súlyossá, amikor két tankerhajót ért támadás Irak felségvizein. Az egyik a Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő Safesea Vishnu, a másik a máltai Zefyros volt.

A Safesea Vishnu egy olyan vállalat megbízásából szállított, amely az iraki állami olajértékesítő szervezettel dolgozik együtt. A Zefyros ezzel szemben a Basrah Gas által termelt kondenzátumot szállította, és eredetileg az iraki Khor Al Zubair kikötőbe tartott volna, ahol további 30 ezer tonna naftaalapanyagot vett volna fel. A támadásnak egy halálos áldozata volt, miközben 28 embert sikerült kimenteni.