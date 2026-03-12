Valami különös történik a Hormuzi-szorosban: Irán váratlanul átengedi egyetlen ország tankhajóit – Kína irigykedve nézi

Irán jelezte, hogy engedélyezheti az India zászlaja alatt közlekedő olajtankerek áthaladását a Hormuzi-szoroson, miközben a térségben továbbra is támadások érik a kereskedelmi hajókat.

Két indiai zászló alatt közlekedő tanker már áthaladhatott a Hormuzi-szoroson Teherán és Újdelhi telefonos egyeztetése után / Fotó: Amr Alfiky / Reuters

India a világ harmadik legnagyobb kőolajimportőre, és olajimportjának körülbelül 40 százalékát a Közel-Keletről szerzi be, jelentős részben a Hormuzi-szoroson keresztül.

Az útvonal biztosítása stratégiai fontosságú, ám a jelenlegi közel-keleti feszültségek közepette veszélyessé vált, mivel már több kereskedelmi hajót is támadás ért az utóbbi hetekben.

Az Economic Times beszámolója szerint két indiai tanker már áthaladhatott a szoroson, miután az indiai és iráni külügyminiszter telefonon egyeztetett az átjárás biztosításáról. Ugyanakkor nincs hivatalos megállapodás a biztonságos áthaladásról, így a helyzet bizonytalan marad.

India külügyminisztériuma szerdán aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a kereskedelmi hajókat katonai célpontként kezelik a térségben. Egy thaiföldi hajót a Hormuzi-szorosnál ért támadás a Kandla kikötő felé tartó útja során, ami az indiai hatóságok szerint veszélyezteti a civilek életét és akadályozza a szabad kereskedelmet. A minisztérium közleménye hangsúlyozta, hogy az ilyen támadásokat el kell kerülni.

Hazamehetnek az indiai hajók

A blokád következményeként a múlt hét végére több tucat indiai és dél-koreai olajtanker rekedt a Perzsa-öbölben, összesen több mint 1 100 fős legénységgel. A Hormuzi-szoros gyakorlatilag zárva maradt a tankerforgalom előtt, ami az olajpiac globális feszültségét tovább növeli.

India emellett egy különleges, egy hónapra szóló amerikai engedélyt kapott arra, hogy orosz olajat vásároljon blokkolt hajókról, március 5. és április 4. között. Az engedély ellenére a kínai kereslet korlátozhatja India hozzáférését az olajhoz, így a stratégiai előny nem teljesen biztosított.

Irán a helyzet fokozódását az olajárakkal kapcsolatos fenyegetéssel is kiemelte: figyelmeztette a világot, hogy az olaj hordónkénti ára akár 200 dollárra is emelkedhet, ha a szoros zárva marad. Ez újabb bizonytalanságot teremt a globális energiapiacokon, miközben India és más olajimportőr országok próbálják biztosítani készleteiket.