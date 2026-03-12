Ukrajna végveszélyben, Putyin ünnepel, Zelenszkij összeomlik: hullik a dollár Oroszországra, ők az iráni háború legnagyobb nyertesei – viszik az olaját, mint a cukrot
Oroszország naponta 150 millió dollárral több bevételhez juthat az olajeladásaiból a Közel-Keleten kirobbant háború miatt. Moszkva jelenleg a legnagyobb nyertese a konfliktusnak.
A Hormuzi-szoros lezárása miatt India és Kína jelentősen növelte orosz nyersolajbeszerzéseit. Az Egyesült Államok eközben enyhített a szankciókon, így számos orosz tartályhajó indult útnak az Indiai-óceán felé. Elemzők és iparági adatok alapján az orosz költségvetés március végéig 3,3–4,9 milliárd dollár pluszbevételre számíthat.
Ez akkor válhat valóra, ha az Ural nyersolaj hordónkénti ára jelenlegi 70-80 dollár szinten stabilizálódik a korábbi hónapok 52 dolláros átlaga helyett. Mindez éles fordulatot jelent Moszkvának: az iráni konfliktus előtt az orosz olajexport csökkent, India vásárlásai pedig visszaestek a nyugati – főként amerikai – nyomás miatt.
Februárban az orosz nyersolajkivitel napi 6,6 millió hordóra esett vissza, ami a 2022-es ukrajnai háború kezdete óta a legalacsonyabb szint
„A mostani magas árak segítenek Oroszországnak elérni a negyedéves költségvetési céljait, sőt még némi tartalékot is képezni” – mondta Borys Dodonov, a kijevi Közgazdaságtudományi Iskola energia- és klímakutató vezetője a Financial Timesnak. A helyzet Oroszországnak lehetőséget ad arra is, hogy növelje befolyását az energiapiacokon, miközben a Perzsa-öböl menti exportőrök jelentős mennyiséget nem tudnak piacra vinni.
Putyin hétfőn már új valóságról beszélt az energiapiacokon, és felvetette az európai energiaexportok esetleges újraindítását is. Nem sokkal később a Kreml nagyon produktív telefonbeszélgetésről számolt be Putyin és Donald Trump között, Trump pedig utalt arra, hogy bizonyos országok szankcióit feloldhatnák az árak csökkentése érdekében.
A fejlemények aggodalmakat keltenek az amerikai szövetségesek körében. Egy nagy energiaipari vállalat belső elemzése szerint elhúzódó közel-keleti zavar esetén az európai kormányok nehezen tudnák fenntartani az orosz cseppfolyós gáz (LNG) elleni tervezett tilalmat.
Oroszország dollármilliárdokhoz jut a háború miatt
India esetében a Kpler adatai szerint az orosz olajimport már napi 1,5 millió hordóra nőtt, és a hónap végére akár a 2 millió hordós szintet is elérheti. „Oroszország egyértelműen a konfliktus legnagyobb nyertese” – foglalta össze Sumit Ritolia, a Kpler újdelhi elemzője.
Az orosz olaj most 20-30 dollárral drágábban kel el, mint az elmúlt három hónap átlagában, Indiában pedig sokszor már a Brent áránál is 5 dollárral magasabb áron kereskednek vele – ezzel megfordult a korábbi orosz árengedményes gyakorlat.
Az elemzők szerint minden 10 dolláros hordónkénti áremelkedés nagyjából 2,8 milliárd dollár pluszbevételt jelent az orosz olajexportőröknek, ebből az állam adó formájában mintegy 1,6 milliárdot zsebel be – ez napi szinten 50-60 millió, a háború első heteiben pedig már 110-160 millió dolláros napi pluszt jelenthetett.
Hosszabb távon kérdéses, hogy meddig marad enyhébb az amerikai szankciós politika – különösen az ukrajnai háború folytatódása mellett. A piac most leginkább arra figyel, hogy meddig tart a Hormuzi-szoros körüli feszültség.