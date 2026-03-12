Ukrajna végveszélyben, Putyin ünnepel, Zelenszkij összeomlik: hullik a dollár Oroszországra, ők az iráni háború legnagyobb nyertesei – viszik az olaját, mint a cukrot

Oroszország naponta 150 millió dollárral több bevételhez juthat az olajeladásaiból a Közel-Keleten kirobbant háború miatt. Moszkva jelenleg a legnagyobb nyertese a konfliktusnak.

Oroszország a közel-keleti háború legnagyobb nyertese / Fotó: AFP

A Hormuzi-szoros lezárása miatt India és Kína jelentősen növelte orosz nyersolajbeszerzéseit. Az Egyesült Államok eközben enyhített a szankciókon, így számos orosz tartályhajó indult útnak az Indiai-óceán felé. Elemzők és iparági adatok alapján az orosz költségvetés március végéig 3,3–4,9 milliárd dollár pluszbevételre számíthat.

Ez akkor válhat valóra, ha az Ural nyersolaj hordónkénti ára jelenlegi 70-80 dollár szinten stabilizálódik a korábbi hónapok 52 dolláros átlaga helyett. Mindez éles fordulatot jelent Moszkvának: az iráni konfliktus előtt az orosz olajexport csökkent, India vásárlásai pedig visszaestek a nyugati – főként amerikai – nyomás miatt.

Februárban az orosz nyersolajkivitel napi 6,6 millió hordóra esett vissza, ami a 2022-es ukrajnai háború kezdete óta a legalacsonyabb szint

„A mostani magas árak segítenek Oroszországnak elérni a negyedéves költségvetési céljait, sőt még némi tartalékot is képezni” – mondta Borys Dodonov, a kijevi Közgazdaságtudományi Iskola energia- és klímakutató vezetője a Financial Timesnak. A helyzet Oroszországnak lehetőséget ad arra is, hogy növelje befolyását az energiapiacokon, miközben a Perzsa-öböl menti exportőrök jelentős mennyiséget nem tudnak piacra vinni.

Putyin hétfőn már új valóságról beszélt az energiapiacokon, és felvetette az európai energiaexportok esetleges újraindítását is. Nem sokkal később a Kreml nagyon produktív telefonbeszélgetésről számolt be Putyin és Donald Trump között, Trump pedig utalt arra, hogy bizonyos országok szankcióit feloldhatnák az árak csökkentése érdekében.

A fejlemények aggodalmakat keltenek az amerikai szövetségesek körében. Egy nagy energiaipari vállalat belső elemzése szerint elhúzódó közel-keleti zavar esetén az európai kormányok nehezen tudnák fenntartani az orosz cseppfolyós gáz (LNG) elleni tervezett tilalmat.

Oroszország dollármilliárdokhoz jut a háború miatt

India esetében a Kpler adatai szerint az orosz olajimport már napi 1,5 millió hordóra nőtt, és a hónap végére akár a 2 millió hordós szintet is elérheti. „Oroszország egyértelműen a konfliktus legnagyobb nyertese” – foglalta össze Sumit Ritolia, a Kpler újdelhi elemzője.