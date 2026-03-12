Menekül a pénzvilág a Közel-Keletről – újabb nagybank húzta le a rolót az Iráni háború miatt

Elővigyázatosságból március 14-ig bezárja az Egyesült Arab Emírségekben működő legtöbb fiókját és pénzügyi központját a Citibank. A döntés nem teljesen váratlan, miután a térség bankjai az elmélyülő iráni konfliktusra reagálva hazaküldték dolgozóikat. Az amerikai pénzügyi csoport bejelentése a legújabb jele annak, hogy a bankszektor körében is egyre növekszik az aggodalom azt követően, hogy Irán megfenyegette az Amerikai Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető Öböl menti érdekeltségeket.

Az iráni fenyegetések miatt több bank is lehúzza a rolót a Közel-Keleten / Fotó: Giuseppe Cacace / AFP

A Citibank közleménye szerint a dubaji Mall of the Emirates bevásárlóközpontban működő Citi-fiókra nem vonatkozik a bezárás. Hozzátették, hogy az érintett fiókokat a tervek szerint március 16-án nyitják újra – adta hírül a Reuters.

A Citi az Egyesült Arab Emírségekben dolgozó valamennyi munkatársa esetében teljes körű távmunkára állt át, és megszakítás nélkül folytatta az ügyfelek kiszolgálását – mondta a bank szóvivője a Reutersnek.

A február 28-án az Amerikai Egyesült Államok és Izrael által Irán ellen indított háború eddig nagyjából 2000 ember halálát okozta, miközben a konfliktus a Közel-Kelet egészére kiterjedve káoszba taszította a globális energiapiacokat és a közlekedést is. Irán válasza sem maradt el, csapásokat mértek Izraelre, amerikai támaszpontokra és az Öböl menti államokra is.

A Citi ezen a héten arra utasította munkatársait, hogy ürítsék ki irodáikat a Dubai International Financial Centre-ben és Dubaj Oud Metha nevű városrészében, és további értesítésig otthonról dolgozzanak. A pénzintézet a honlapján azt is közölte, hogy az Egyesült Arab Emírségekben működő telefonos banki szolgáltatása jelenleg korlátozott kapacitással üzemel, és a csekkek feldolgozásában is késedelmek várhatók.

„A három épületünk kiürítéséről és az Egyesült Arab Emírségekben található fiókok bezárásáról szóló döntés az általunk kapott információk alapján történt, és összhangban áll azzal az elkötelezettségünkkel, hogy munkatársaink biztonsága az elsődleges szempont” – jelentette ki a pénzintézet szóvivője.