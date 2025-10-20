Tengeri gázmezőt fedezett fel India: még nem tudni, mekkora, de már a csodát várják tőle

Gigantikus tengeri földgázlelőhelyet azonosított India az Andamán–Nikobár-medencében, mely óriási jelentőségű lehet India energetikai önellátásra való törekvésében. Az Andamán- és Nikobár-szigetek India szövetségi területeinek számítanak, és a nevük főként onnan ismert, hogy a szigetekhez tartozó Észak-Szentinel-szigeten él a világ egyik utolsó, a külvilágtól teljesen elzárkózó, vadászó-gyűjtögető törzse – írja az Origo. A térség mostantól másról is ismertté válhat, különösen azért, mert a gázlelőhelyet India saját technológiai képességeit hasznosítva azonosította.

India óriási tengeri földgáztalálatot jelentett be / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Stratégiai jelentőségű lehet az indiai földgáztalálat

Az Andamán-szigetek keleti partjainál található Sri Vijayapuram-2 kút a felfedezésről megjelent beszámolók szerint olyan ígéretes eredményeket hozott, amelyek az egész ország energiagazdálkodását átalakíthatják. Bár a tartalék nagyságáról egyelőre nem közöltek becsléseket, a felfedezés különösen figyelemreméltó, mivel 295 méteres vízmélységben történt, a kezdeti termelési teszteket 2212–2250 méteres mélységben végezték, és magas, körülbelül 87 százalékos metántartalmat mutattak ki. A metán a legnagyobb arányban előforduló összetevő a földgázban.

Az Origo a Rystad Energy független energetikai agytröszt értékelésére hivatkozva azt írja, hogy a felfedezés stratégiai jelentőségű, mert hozzásegíti Indiát több indiai nemzeti célja megvalósulásához. A találat nagyságáról ugyanakkor egyelőre nem ismert pontosabb információ.

India tavaly már a világ ötödik legnagyobb gazdasági teljesítményt nyújtó országa volt a GDP alapján, idén várhatóan a negyedik lesz, egyben a Föld legnépesebb állama. Gazdasága azonban jelentősen függ az energiaimporttól, főként a földgázvásárlásoktól. Ennek csökkentésére India jelentős ráfordításokkal tengeri földgázmezők utáni kutatásba kezdett, ami meglehetősen tőkeigényes, fejlett technológiákat igénylő tevékenység. Ennek a lelőhelynek az azonosításával a döntés most igazolást nyert.

India leállna az orosz olaj importjával, legalábbis – miként megírtuk – ezt jelentette be Donald Trump amerikai elnök Naredra Modi indiai kormányfőre hivatkozva. A helyzet azonban bizonytalan, mert Trump elnök közlését nem erősítették meg indiai részről.

