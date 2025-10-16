India nem tud róla, hogy leáll az orosz olaj vásárlásával, egyelőre nő az import
Az olaj ára azonnal emelkedni kezdett a hírre, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: Naredra Modi indiai kormányfő megígérte neki, hogy az ország leáll az energiahordozó vásárlásával Oroszországból. Bár Trump szerint határidőt nem adott Delhi a lépésre, az egyelőre igen messzinek tűnik, mert az első indiai reakciók nem támasztják alá az amerikai elnök szavait, az import pedig nő.
Trump bejelentése után mindenesetre a Brent ára a Reuters tudósítása szerint 0,8 százalékkal, hordónként 62,45 dollárra ugrott, az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) 0,98 százalékkal, 58,84 dollárra drágult, mert a lépés azt jelentené, hogy Indiának máshonnan kellene ebben az esetben beszereznie az olajat.
További áremelkedést okozna, ha Trumpnak sikerülne Kínát is rávenni hasonló lépésre, ami a következő terve, mert India mellett Peking az orosz olaj legnagyobb piaca. Ráadásul Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a
Trump-adminisztráció Japánt is rá akarja bírni, hogy ne vásároljon orosz energiahordozót.
Japán olajat, valamint cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) szükségletének 9 százalékát importálja Oroszországból.
India számára a saját érdekei a legfontosabbak
India washingtoni nagykövetsége nem kommentálta Trump bejelentését, a delhi külügyminisztérium azonban igen. Randir Dzsaiszval, a tárca szóvivője az India Express tudósítása szerint nem erősítette meg, és nem is tagadta, hogy Trump és Modi beszélt szerdán telefonon, ahogyan az amerikai elnök mondta, valamint nem említette az állítólagos indiai ígéretet sem.
Azt viszont hangsúlyozta, hogy az ország importpolitikáját kizárólag az indiai fogyasztók érdekeinek védelme határozza meg. „India jelentős olaj- és gázimportőr. A gyorsan változó energiahelyzetben az indiai fogyasztók érdekeinek védelme mindig is elsődleges prioritásunk volt. Importpolitikánkat teljes mértékben ez a célkitűzés irányítja” – jelentette ki a szóvivő.
Megerősítette ugyanakkor azt, hogy India már egy évtizede tárgyal az Egyesült Államokkal több energiahordozó beszerzéséről a diverzifikálás érdekében.
Van esély több amerikai olaj vásárlására
Trump augusztusban vetett ki plusz 25 százalékos vámot Indiára az orosz olaj vásárlása miatt. A döntés hatására szeptemberben 12 százalékkal zuhant az Egyesült Államokba irányuló indiai export, míg az import 11 százalékkal nőtt.
Az energiahordozók terén azonban van esély előrelépésre, mert az utóbbi hét-nyolc évben 25 milliárd dollárról 12-13 milliárd dollárra esett vissza az Egyesült Államokból származó import – elsősorban kőolaj – értéke.
Radzses Agraval kereskedelmi miniszter szerint így
12-15 milliárd dollár értékű növekedésre van mód
anélkül, hogy aggódni kellene a finomítók átállítása miatt.
Még mindig vonzóan olcsó az orosz olaj
Az amerikai nyomás ellenére alig csökkent szeptemberben az Oroszországból származó olajimport, októberben pedig várhatóan még emelkedik is a Telegraph India szerint.
A lap úgy véli, Trump bejelentése is lehet ennek a nyomásgyakorlásnak a része, és aligha valószínű az oroszországi beszerzések visszafogása mindaddig, amíg nem születik meg az indiai–amerikai kereskedelmi megállapodás.
India a múlt hónapban átlagosan napi 1,6 milliárd hordó orosz olajat importált, a Kpler adatelemző szerint októberben valószínűleg napi 1,8 milliárdot. Bár a korábbi jelentős, hordónként 10-20 dolláros árengedmények mára két-három dollárra zsugorodtak, ez még mindig elég ahhoz, hogy vonzza a megrendelőket.
Az indiai finomítók azonban óvatosak, és növelik a beszerzéseiket Irakból, Szaúd-Arábiából, az Egyesült Arab Emírségekből, Kuvaitból, valamint Nigériából, Angolából, Venezuelából és az Egyesült Államokból is.
Valószínűleg továbbra is az orosz energiahordozók képezik majd az importmix központi elemét, bár a finomítók egyértelműen nagyobb hangsúlyt fektetnek a diverzifikációra a Közel-Keleten, Amerikában és Afrikában
– magyarázta a lapnak Sumit Ritolia, a Kpler vezető kutatási elemzője, hozzátéve, hogy a várakozásaik szerint a negyedik negyedévben magasabb lesz a vásárolt orosz olaj mennyisége a harmadik negyedévinél.