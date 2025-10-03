Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF332.01 +0.03% GBP/HUF446.23 -0.04% CHF/HUF416.32 -0.04% PLN/HUF91.4 0% RON/HUF76.55 +0.06% CZK/HUF16.03 +0.02% EUR/HUF389.26 0% USD/HUF332.01 +0.03% GBP/HUF446.23 -0.04% CHF/HUF416.32 -0.04% PLN/HUF91.4 0% RON/HUF76.55 +0.06% CZK/HUF16.03 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NIS
Horvátország
Magyarország
Janaf
Mol

Végveszély Horvátországban: napokon belül összeomolhat az olajszállító óriáscég, maga alá temetheti a NIS-botrány – feszülten figyel Magyarország és a Mol

A többségében orosz tulajdonú, szerbiai NIS ellen az Egyesült Államok idén januárban jelentett be szankciókat, de Szerbia többször kapott haladékot az orosz tőke eltávolítására. A szerbiai kőolajszállítás kérdése ismét aktuálissá vált, mivel október 8-án lejár az amerikai engedély, ami egészen drámaian érintené a NIS-nek szállító horvát Janafot is.
VG
2025.10.03, 05:49

A Szerbiába történő olajszállítás kérdése ismét napirendre került: október 8-án lejár az engedély, amely lehetővé teszi a Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalatnak, hogy olajat szállítson a Szerbiai Kőolajipari Vállalatnak (NIS). Ezen a napon ugyanis életbe lépnek a NIS elleni szankciók a vállalatban lévő orosz tulajdonrész miatt.

Janaf, kikötő, horvát, gáz, olaj
Janaf: napokon belül összeomolhat a horvát óriás / Fotó: NurPhoto via AFP

A többségében orosz tulajdonú NIS ellen az Egyesült Államok idén januárban jelentett be szankciókat, de Szerbia többször kapott haladékot az orosz tőke eltávolítására. Ezt azonban Belgrád eddig nem teljesítette. Szeptemberben a belgrádi értéktőzsde közölte, hogy az orosz Gazpromnyeft a részesedéséből mintegy 5 százalékot átruházott az orosz Gazpromra.

A változást követően a Gazpromnyeft részesedése 44,85 százalékra csökkent, míg a Gazpromé 11,3 százalékra nőtt. Szeptember 19-én a Gazprom ezt a 11,3 százalékot átruházta leányvállalatára, az Intelligence-re. A szankciók teljes hatályba lépését eredetileg 2025. október 1-jére tervezték, de az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma különleges engedélyeket adott, amelyek legalább október 8-ig késleltetik a szankciók teljes bevezetését.

Janaf: napokon belül összeomolhat

A halasztásért Vucic köszönetet mondott az amerikai kormánynak, mondván, ezzel igyekeztek tiszteletet mutatni Szerbia iránt, ám a határidő lejárta után az országnak lényegében ugyanazzal a kérdéssel kell szembenéznie, amelyre nincs válasza. Hozzátette: Belgrád igyekszik majd új ajánlattal előállni, de nem lehet tudni, a másik fél ezt elfogadja-e.

A szerb elnök korábban arról is beszélt, hogy a szankciók miatt főként a bankokkal adódhatnak gondok, mivel senki nem akar majd egy szankciók alatt álló vállalattal üzletelni, így az is előfordulhat, hogy a NIS dolgozóinak fizetését sem fogják tudni folyósítani. A hivatalos adatok szerint Szerbiában 1529 benzinkút működik, amelyek közül 324-et a NIS üzemeltet.

A NIS kezében van Szerbia egyetlen olajfinomítója, amely Pancsován található. A horvát Janaf szintén október 8-ig kapott engedélyt, hogy olajat szállítson a NIS-nek. Az engedély elvesztése súlyosan érintené a horvát vállalat működését, mivel 

a Janaf bevételeinek körülbelül harmadát adja a szerbiai export.

Amennyiben ez kiesik, az a cég fennállásának legnagyobb csapása lenne az üzletmenetre, ez pedig katasztrofális következményekkel járna – írja a horvát közszolgálati televízió (HRT).

A fejlemény Magyarország szempontjából sem lényegtelen, mivel a Mol és a Janaf között hosszabb ideje fennáll egy üzleti kapcsolat az Adriai-tenger felől érkező kőolaj szállítása kapcsán, bár az elmúlt napokban éles vita robbant ki a felek között.

Horvát–magyar vita, ez aztán a fordulat: beismerte a miniszterelnök, óriásit hibáztak
A horvát kormányfő kijelentette: ha a magyar fél reális áron hajlandó eladni, Zágráb készen áll a visszavásárlásra. Andrej Plenkovic szerint stratégiai hiba volt annak idején eladni az INA-részvényeket, különösen az energiaválság fényében. A miniszterelnök szerint Zágráb komoly elemzéseket végzett és méltányos ajánlatot tett a magyar olajvállalatnak, ám azt nem fogadták el.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu