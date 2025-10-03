Végveszély Horvátországban: napokon belül összeomolhat az olajszállító óriáscég, maga alá temetheti a NIS-botrány – feszülten figyel Magyarország és a Mol

A Szerbiába történő olajszállítás kérdése ismét napirendre került: október 8-án lejár az engedély, amely lehetővé teszi a Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalatnak, hogy olajat szállítson a Szerbiai Kőolajipari Vállalatnak (NIS). Ezen a napon ugyanis életbe lépnek a NIS elleni szankciók a vállalatban lévő orosz tulajdonrész miatt.

Janaf: napokon belül összeomolhat a horvát óriás / Fotó: NurPhoto via AFP

A többségében orosz tulajdonú NIS ellen az Egyesült Államok idén januárban jelentett be szankciókat, de Szerbia többször kapott haladékot az orosz tőke eltávolítására. Ezt azonban Belgrád eddig nem teljesítette. Szeptemberben a belgrádi értéktőzsde közölte, hogy az orosz Gazpromnyeft a részesedéséből mintegy 5 százalékot átruházott az orosz Gazpromra.

A változást követően a Gazpromnyeft részesedése 44,85 százalékra csökkent, míg a Gazpromé 11,3 százalékra nőtt. Szeptember 19-én a Gazprom ezt a 11,3 százalékot átruházta leányvállalatára, az Intelligence-re. A szankciók teljes hatályba lépését eredetileg 2025. október 1-jére tervezték, de az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma különleges engedélyeket adott, amelyek legalább október 8-ig késleltetik a szankciók teljes bevezetését.

Janaf: napokon belül összeomolhat

A halasztásért Vucic köszönetet mondott az amerikai kormánynak, mondván, ezzel igyekeztek tiszteletet mutatni Szerbia iránt, ám a határidő lejárta után az országnak lényegében ugyanazzal a kérdéssel kell szembenéznie, amelyre nincs válasza. Hozzátette: Belgrád igyekszik majd új ajánlattal előállni, de nem lehet tudni, a másik fél ezt elfogadja-e.

A szerb elnök korábban arról is beszélt, hogy a szankciók miatt főként a bankokkal adódhatnak gondok, mivel senki nem akar majd egy szankciók alatt álló vállalattal üzletelni, így az is előfordulhat, hogy a NIS dolgozóinak fizetését sem fogják tudni folyósítani. A hivatalos adatok szerint Szerbiában 1529 benzinkút működik, amelyek közül 324-et a NIS üzemeltet.

A NIS kezében van Szerbia egyetlen olajfinomítója, amely Pancsován található. A horvát Janaf szintén október 8-ig kapott engedélyt, hogy olajat szállítson a NIS-nek. Az engedély elvesztése súlyosan érintené a horvát vállalat működését, mivel

a Janaf bevételeinek körülbelül harmadát adja a szerbiai export.

Amennyiben ez kiesik, az a cég fennállásának legnagyobb csapása lenne az üzletmenetre, ez pedig katasztrofális következményekkel járna – írja a horvát közszolgálati televízió (HRT).