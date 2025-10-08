Svédország döntött: egy az egyben Magyarországot másolja, a Gripen után itt az új közös katonai repülőgép – videón a C-390

Új korszak kezdődik a svéd katonai szállításban: a skandináv ország hivatalosan is megrendelte a brazil Embraer C-390 Millennium típusú szállítógépeket, melyek a több évtizede szolgálatban álló C–130H Herculeseket váltják le. A döntés nemcsak a svéd légierő számára jelent modernizációt, hanem része egy nemzetközi együttműködésnek, melyben Hollandia és Ausztria is kulcsszerepet játszik, nem beszélve az új katonai repülőgépekről.
A szerződést 2025. október 6-án írták alá az uppsalai légibázison, ünnepélyes keretek között. Az eseményen részt vett az Embraer Defense & Security delegációja, valamint Hollandia védelmi minisztere is, hiszen Hollandia vezeti a három ország közös beszerzési programját.
A megállapodás értelmében Hollandia öt, míg Ausztria és Svédország négy-négy darab C–390-est szerez be.
A szerződés emellett opciót biztosít további hét gép megvásárlására más európai országok számára, így könnyen lehet, hogy a típus elterjedtebb lesz a kontinensen is.
A svéd döntés egy korszak végét jelenti: a C–130H Hercules, svéd jelöléssel Tp84, 1969 óta szolgálja az ország légierejét. A jelenleg is aktív hat gépből álló flotta több korszerűsítésen esett át az elmúlt évtizedekben, de a típus elérte élettartama végét. 2017-ben a svéd védelmi vezetés még úgy döntött, hogy új típus helyett a Herculesek felújításával hosszabbítja meg azok üzemidejét, így a gépek várhatóan 2030-ig maradhattak volna szolgálatban. Most azonban végleg megszületett a döntés az utódról.
A beszerzésben a Lockheed Martin is versenyben volt, saját fejlesztésű C–130J-30 típusával, mely a klasszikus Hercules meghosszabbított törzsű, modernizált változata. A svédek azonban végül a brazil Embraer mellett döntöttek, mely az utóbbi években a katonai repülőgépgyártás egyik legdinamikusabban fejlődő szereplőjévé vált. A C–390-es a kategóriájában kimagasló teljesítményt és üzemeltetési hatékonyságot kínál:
A svéd védelmi minisztérium szerint a döntést stratégiai szempontok is befolyásolták: a három ország közös rendelése egyszerűsíti a karbantartást, az alkatrészellátást és a kiképzést, ami hosszú távon csökkenti az üzemeltetési költségeket. A közös flotta egyben az európai védelmi együttműködés erősítésének jelképe is.
Az első svéd C–390-es várhatóan 2027-ben érkezhet meg, és azonnal megkezdi a Tp84-es Herculesek fokozatos leváltását. A döntéssel Svédország nemcsak egy modernebb, hanem gyorsabb, hatékonyabb és rugalmasabb szállítókapacitást kap – olyat, mely jobban illeszkedik a NATO-hoz nemrég csatlakozott ország új védelmi struktúrájához.
Az Embraer C–390 Millennium típusú repülőgép lesz Litvánia új szállítógépe. A szerződés várhatóan a következő hónapokban véglegesíthető, a beszerzéssel javulnak Vilnius katonai képességei, és nem utolsósorban a gép teljes mértékben NATO-kompatibilis. Eddig több szövetséges és EU-ország is a C–390-est választotta, köztük Portugália, Magyarország, Hollandia és Ausztria, Csehország, Svédország és Szlovákia is.
A két darab C–390 Millennium beszerzéséről
még 2020 novemberében írt alá a szerződést a Magyar Honvédség
és a brazil Embraer Defense and Security. Az első, Brazíliában gyártott KC–390-es tavaly landolt Magyarországon, míg a második repülőgépnek már tesztelték az elektromos rendszerét is. A pontos ár nem ismert, de iparági becslések szerint az egységár 85 millió dollárra tehető. A Magyar Honvédségnek az AN–26-os katonai szállító repülőgépek hadrendből történő kivonása miatt van szüksége az új repülőgépek beszerzésére.
Visszatérve Litvániára, a C–390-as típus bevezetésével a balti ország várhatóan csatlakozni tud a már meglévő európai kiképzési hálózatokhoz, mechanizmusokhoz. „Gondosan tanulmányoztuk a piacon kapható különféle katonai szállító repülőgépeket, és értékelésünk egyértelműen kimutatta, hogy a C–390 Millennium a legmegfelelőbb platform nemzeti katonai műveleti követelményeink kielégítésére” – mondta Loreta Maskalioviene, Litvánia nemzetvédelmi alelnöke.
