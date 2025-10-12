BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
Újabb légitársaság jelentett csődöt, törölték az összes járatukat

A Verijet fizetésképtelenség miatt csődöt jelentett, és minden járatát lemondta. Az amerikai légitársaság ezzel beállt az idén hirtelen csődöt mondó légitársaságok hosszú sorába.
VG
2025.10.12, 16:30
Frissítve: 2025.10.12, 16:44

Bár 2025 eleje nagy optimizmust hozott az utasok számának növekedése tekintetében, a pozitív jóslatok nem minden légitársaság esetében váltak valóra – közölte a Yahoo Finance.

Planes at San Francisco, légitársaság, repülő, gép International Airport (SFO) Southwest Airlines légitársaság repülő jegy
Számos légitársaság csődje közül ez az amerikai kontinens legnagyobb bukása idén / Fotó: Anadolu via AFP

Szeptemberre két skandináv légitársaság – a Play és a Braathens Aviation – hirtelen csődbe ment, működését olyan gyorsan állították le, hogy az utasok a világ különböző pontjain rekedtek. 2025 elején a Ravn Alaska, az Air Belgium és a malajziai SKS Airways is leállította működését. Nagyobb nevek, mint a WizzAir és a Qantas Airways, bezárták abu-dzabi és szingapúri fiókjaikat.

A Verijet amerikai légitársaság a következő a sorban

Október végén az a hír is napvilágot látott, hogy a Verijet charter-légitársaság csődöt jelentett. A floridai Vero Beachen székhellyel rendelkező légitársaság több mint 38,7 millió dollár adósságot halmozott fel, és számos perrel kellett szembenéznie, amikor 60 éves alapítója, Richard Kane szeptember végén hirtelen szívrohamban meghalt.

A Verijet motoros Cirrus SF50 Vision repülőgépekből álló flottájával rövid távú járatokat üzemeltetett az Egyesült Államok különböző régióiban.

2023-ban a légitársaság a Bahamákra és más nemzetközi célállomásokra, például a Dominikai Köztársaságra és a Kajmán-szigetekre is kiterjesztette tevékenységét, ami része volt a rendkívül gyors növekedésnek, amelyre alapozta cége sikerét Kane 2020-ban, amikor Covid-járvány csúcspontján megalapította a Verijetet.

Egy nagy légitársaság több millió ügyfelének adatai kerültek fel az internetre

A csúcsról a mélybe – egy apróságon múlt

2023-ban a Verijet az ország 13. legnagyobb charter- és részesedéses járatok üzemeltetőjeként volt nyilvántartva. 38,7 millió dolláros kötelezettségei között több mint 10,5 millió dollár tartozás volt a jet card ügyfelek felé, akik lehettek 

magánszemélyek és vállalatok, akik óránkénti vagy napidíj ellenében bérelnek magánrepülőgépet, 

ami üzemeltetők esetében általánosan alkalmazott üzleti modell, valamint további tartozások is meghúzódtak a háttérben repülőgépet lízingbe adók, biztosítótársaságok és különböző hitelezők felé.

Pénzügyi problémák vezettek a légitársaság csődjéhez

2024 novemberében egy ügyfél, Sam Crigman beperelte a Verijetet a Miami-Dade megyei tizenegyedik bírósági körzetben, miután abban az évben márciusban több mint 147 ezer dollárért vásárolt egy 50 órás jetkártyát. A perben azt állították, hogy 

számtalan késés, törölt járat és kifogás volt a Verijet részéről, ezért repülési szolgáltatások nyújtásának elmulasztása miatt indítanak eljárást.

Kane halála óta a légitársaság nem üzemeltet járatokat, és valószínűleg a jövőben sem fog, mivel a bíróságtól közvetlenül a felszámolást kéri.

