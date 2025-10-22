Deviza
Ez a hatalmas tranzakció alapjaiban változtathatja meg a szépségipart

A L’Oréal 4,7 milliárd dollárért megvásárolja a Kering kozmetikai és parfümüzletágát. A tranzakciónak köszönhetően megerősödik a francia óriásvállalat vezető szerepe a szépségiparnak ebben a szegmensében.
Világgazdaság
2025.10.22, 18:11

A szépségápolási termékek fejlesztésére vonatkozó hosszú távú licencek mellett a L’Oréal irányítást szerez a Creed prémiumparfüm-gyártó cég felett is. A befolyó összeget a Kering az adósságának csökkentésére használja fel, és a jövőben a fő profiljának számító divatüzletágat szeretné erősíteni – írta meg az Origo.

L 'Oreal Store, L'Oréal
Hatalmas felvásárlást hajt végre a L’Oréal / Fotó: CFoto via AFP

A Creed, amelyet a Kering 2023-ban 4,08 milliárd dollárért vásárolt meg, az 500 dolláros Aventus illatairól ismert. 

„De a márka a piac alatt teljesített, tavaly lassabban növekedett a többi prémiumillatszer-márkánál, amelyek két számjegyű bővülést értek el” – idézi a Reuters David Hayest, a Jefferies elemzőjét. 

A L’Oréal azonban – teszi hozzá – rendelkezik azzal a mérettel, értékesítési hálózattal és pénzügyi háttérrel ahhoz, hogy olyan régiókban is terjeszkedhessen, mint a Közel-Kelet, ahol a luxusillatszerek piaca viszonylag alacsony bázisról ér el az utóbbi időben jelentős növekedést – ez pedig az Aventus teljesítményét is kedvezően befolyásolhatja.

A L’Oréal történetének legnagyobb felvásárlása

A tranzakció alapján a L’Oréal 50 éves licencet szerzett a világ egyik leghíresebb luxusmárkája, a Gucci parfümjeire is, miután a jelenlegi licenctulajdonossal, a Cotyval kötött megállapodás 2028-ban lejár. 

A Kering-ügylet magában foglalja mindezek mellett a Balenciaga és a Bottega Veneta márkák szintén 50 éves licenceit – ezek a brandek jól egészítik ki majd azt a portfóliót, amelybe a L’Oréal rendkívül sikeres parfümmárkái, az YSL, az Armani, a Prada és a Valentino tartoznak. 

A Kering szépségdivíziójának mostani felvásárlása a L’Oréal eddigi legnagyobb akvizíciója lesz, messze meghaladva az ausztrál Aesop márka átvételét, amely 2023-ban 2,5 milliárd dolláros áron valósult meg. További részleteket ide kattintva tudhat meg a mostani tranzakcióról. 

 

