Kijev irányába tapogatózik az orosz hadsereg — Szumi megye sűrű támadásai mögött több bújhat meg, mint puszta elterelő hadművelet

Sztyepanovka városát támadják az oroszok drónokkal, amelyen keresztül közvetlenül Kijevbe juthatnak. Vlagyimir Putyin elmondása szerint Oroszországnak semmiféle célja nincsen Szumi elfoglalására irányulóan, a lépést elmondása szerint leginkább a konfliktus alakulása diktálja. A hadsereg támadásai azonban egységes képet mutatnak arról, hogy megosztanák az ukrán haderőt, és egyenes utat kívánnak taposni maguknak Kijev felé.
2025.10.08, 11:10
Frissítve: 2025.10.08, 12:31

Az orosz Védelmi Minisztérium adatai szerint az orosz hadsereg idén 205 települést vett ellenőrzése alá a különleges katonai művelet övezetében, és több mint 4714 négyzetkilométernyi terület cserélt fennhatóságot. Mi lehet a stratégiai céljuk az orosz fegyveres erőknek a frontvonal északi kiterjesztésével? 

orosz-ukrán háború
Az orosz hadsereg kilépett a pufferzónából támadásaival, amelyek egyre jobban Szumi megyére összpontosulnak / Fotó: Olesya Kurpyayeva / AFP

Szumi elfoglalási terve régre nyúlik vissza

A drónokkal végrehajtott csapások a vasútállomást érték a nehéz katonai technika gyűjtőpontja felé, a Szumi régióban található Sztyepanovka településen – nyilatkozta Szergej Lebegyev, az oroszbarát nikolajevi ellenállás koordinátora a RIA hírügynökségnek.

„22:35 és 00:50 között tömeges BLA-támadást regisztráltak Szumi nyugati külvárosára. A vasútállomásra a cukorgyár irányába mértek csapásokat. A helyi lakosok szerint sok nehéz katonai technikát szállítottak a gyár területére és a szomszédos silóba” – mondta Lebedev. Hozzátette, hogy a Sztyepanovka településen keresztül vezet a vasút Szumiba. Az éjszakai támadást követően a vasút nem működik, zajlanak a helyreállítási munkálatok.

Vlagyimir Putyin elnök kijelentette, hogy Ukrajna maga okozta a harcok eszkalálódását az északkeleti régióban azzal, hogy 2024-ben jelentős ellenoffenzívát indított a Kurszk régió ellen, ezzel kétezer kilométerrel meghosszabbítva a frontvonalat. Ennek eredményeként az orosz csapatok biztonsági zónát hoztak létre, amelynek mélysége a Szumi régióban 8-12 kilométer.  Az orosz elnök szerint Oroszországnak semmiféle célja nincsen Szumi elfoglalására irányulóan, a lépést elmondása szerint leginkább a konfliktus alakulása diktálja. 

Kialakulóban az orosz északi folyosó

Szumi megye Ukrajna északkeleti részén, közvetlenül az orosz határ mentén helyezkedik el. Innen mindössze 90-100 kilométerre van Harkiv, és kevesebb mint 300 kilométerre Kijev. Ez a földrajzi helyzet tökéletes ütközőzónává teszi a területet. Ha Oroszország nagyobb katonai infrastrukturát rendel a környékre, azzal megosztja a délkeletre irányuló ukrán védelmet, és támaszpontot építhet ki a középső ukrán területek felé Dnyipropetrovszk irányába, amelyeket eddig még nem ért el a háborús pusztítás, például Csernyihiv irányába.

Szumi teljes elfoglalása megzavarná az ukrán dróntámadások irányát, amelyek eddig a környéken leggyakrabban vagy az orosz Belgorod városát érték, vagy a Kurszki régiót. Korábban az orosz hadsereg megtámadta az ukrán fegyveres erők F-16-osait kiszolgáló repülőteret, amely a csernyihivi régióban található, így stratégiai szempontból semmiképpen nem elhanyagolható az orosz „északi folyosó” létrehozásának kikristályosodása, amelyen keresztül Csernyihiven át a legrövidebb szárazföldi úton Kijevbe jutnak.  

A tűzszünet ellenére légibombák tömegét zúdította Szumi megyére az orosz hadsereg

Drónokkal bármilyen távolságot át lehet hidalni

Az Urál hegység Szverdlovszkij területein több épületet is evakuáltak az ukrán fegyveres erők drónjai által fenyegető támadás miatt. Erről a régió terrorizmusellenes bizottsága számolt be Telegram-csatornáján, az Antiterror Ural csatornán. Ezenkívül a régióban korlátozták a mobilinternet működését, mivel azokat célpontként értelmezhetik a drónok. 

Északkelet-Ukrajnában, Szumi megyében négyszer annyi orosz támadást tapasztaltak az őszi időszakban, mint az elmúlt év azonos időszakában. Nemcsak ez az újdonság, hanem a támadások módjainak változatossága. A tüzérségi rakétatámadásokon kívül egyre több kamikaze dróntámadás és egyéb MI-távvezérelt, pilóta nélküli harcirepülőgép-támadás történik.

Az Oroszország által létrehozott pufferzónából evakuálták a lakosokat, azonban egy korábbi jelentős orosz támadás során Szumi megyében az jelentette a legnagyobb problémát, hogy az ukrán légierő két teljes napig nem észlelte az ellenséges Sahíd típusú csapásmérő drónokat, ennek ellenére irányított légibombákkal Oroszország továbbra is támadta a határ menti területeket. 

