Az orosz Védelmi Minisztérium adatai szerint az orosz hadsereg idén 205 települést vett ellenőrzése alá a különleges katonai művelet övezetében, és több mint 4714 négyzetkilométernyi terület cserélt fennhatóságot. Mi lehet a stratégiai céljuk az orosz fegyveres erőknek a frontvonal északi kiterjesztésével?

Az orosz hadsereg kilépett a pufferzónából támadásaival, amelyek egyre jobban Szumi megyére összpontosulnak / Fotó: Olesya Kurpyayeva / AFP

Szumi elfoglalási terve régre nyúlik vissza

A drónokkal végrehajtott csapások a vasútállomást érték a nehéz katonai technika gyűjtőpontja felé, a Szumi régióban található Sztyepanovka településen – nyilatkozta Szergej Lebegyev, az oroszbarát nikolajevi ellenállás koordinátora a RIA hírügynökségnek.

„22:35 és 00:50 között tömeges BLA-támadást regisztráltak Szumi nyugati külvárosára. A vasútállomásra a cukorgyár irányába mértek csapásokat. A helyi lakosok szerint sok nehéz katonai technikát szállítottak a gyár területére és a szomszédos silóba” – mondta Lebedev. Hozzátette, hogy a Sztyepanovka településen keresztül vezet a vasút Szumiba. Az éjszakai támadást követően a vasút nem működik, zajlanak a helyreállítási munkálatok.

Vlagyimir Putyin elnök kijelentette, hogy Ukrajna maga okozta a harcok eszkalálódását az északkeleti régióban azzal, hogy 2024-ben jelentős ellenoffenzívát indított a Kurszk régió ellen, ezzel kétezer kilométerrel meghosszabbítva a frontvonalat. Ennek eredményeként az orosz csapatok biztonsági zónát hoztak létre, amelynek mélysége a Szumi régióban 8-12 kilométer. Az orosz elnök szerint Oroszországnak semmiféle célja nincsen Szumi elfoglalására irányulóan, a lépést elmondása szerint leginkább a konfliktus alakulása diktálja.

Kialakulóban az orosz északi folyosó

Szumi megye Ukrajna északkeleti részén, közvetlenül az orosz határ mentén helyezkedik el. Innen mindössze 90-100 kilométerre van Harkiv, és kevesebb mint 300 kilométerre Kijev. Ez a földrajzi helyzet tökéletes ütközőzónává teszi a területet. Ha Oroszország nagyobb katonai infrastrukturát rendel a környékre, azzal megosztja a délkeletre irányuló ukrán védelmet, és támaszpontot építhet ki a középső ukrán területek felé Dnyipropetrovszk irányába, amelyeket eddig még nem ért el a háborús pusztítás, például Csernyihiv irányába.