Összetörte Zelenszkij álmát a Világbank: vége a rózsaszín ködnek, már látszik a valóság az ukrán gazdaságról

A Világbank jelentősen lerontotta Ukrajnára vonatkozó előrejelzését. A pénzügyi intézmény szerint 2026-ban csak 2 százalék lesz a gazdasági növekedés, ami jóval kevesebb a korábbi 5,2 százalékos várakozásnál – írja az epravda.

Fotó: AFP

Ennek oka, hogy az országban folyamatos a háborús pusztítás, alacsony a beruházási és üzleti aktivitás, az infrastruktúra romokban, valamint az importált gáz mennyisége rekordmagas szintet ért el. Emellett az agrárkivitel is csökkent a rossz időjárás és az EU kereskedelmi korlátozásai miatt.

A Világbank jelentése kiemeli, hogy 2025 első felében az export értéke csaknem 5 százalékkal csökkent. Idén áprilisban a szervezet 7 százalékról 5,2 százalékra rontotta Ukrajna GDP-növekedési előrejelzését.

Csúszik a hitelek folyósítása

Az EU elhalasztja az Ukrajna újjáépítésére szánt hitelek folyósítását, mert nem képesek összehangolni a forrásokat. Az úgynevezett reparációs hitel összege 185 milliárd euró, valamint a G7 országok által kezdeményezett 45 milliárd eurós hitel, amelynek fedezete Oroszország befagyasztott eszközei.

Az EU vezetése még nem hozott végleges döntést a finanszírozási programok összehangolásáról, és ez okozza a késést. Az ERA (rendkívüli bevételgyorsítási) hitel és a kártérítési hitelprogramok együttes kezelése bonyolult, és egy megoldás lehetne, hogy a kártérítési hitel bevételeit az ERA adósság visszafizetésére fordítják, így a potenciális kártérítési alap 140 milliárd euróra csökkenne.

Az EU-ban mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott orosz vagyon van, amely évente mintegy 3 milliárd euró nyereséget termel, amit végül az ERA-hitel visszafizetésére használnak.