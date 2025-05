A tűzszünet ellenére légibombák tömegét zúdította Szumi megyére az orosz hadsereg

Az ukrán légierő második napja nem észleli ellenséges Sahíd típusú csapásmérő drónok bevetését, de irányított légibombákkal Oroszország továbbra is terrorizálja az északkelet-ukrajnai Szumi megye orosz határ menti területeit: az utóbbi egy napban az orosz erők mintegy 130 ilyen bombát vetettek be, május 9-én délig pedig még további ötvenet – számolt be róla Jurij Ihnat, a légierő szóvivője pénteken az Ukrajinszka Pravda hírportálnak.

Az ukrán légierő szerint Oroszország továbbra is légibombákkal terrorizálja Szumi megyét / Fotó: AFP

Moszkvában pénteken tartották meg a II. világháború európai befejezésének 80. évfordulójának tiszteletére megtartott katonai díszszemlét, és ebből az alkalomból a május 8. és 10. közötti napokra Vlagyimir Putyin orosz elnök már korábban egyoldalú tűszünetet rendelt el. Ennek ellenére az ukrán légierő adatai szerint az orosz hadsereg Szu–34-es és Szu–35-ös vadászgépek fedezete mellett irányított légibombákkal folytatta pénteken a csapásméréseket Ukrajna északkeleti régiójában. Helyi idő szerint 12 óra 30 percig 56 ilyen bomba csapódott be az orosz határ menti területeken.

Több ukrán várost is célba vehettek az oroszok

A szóvivő szerint Putyin győzelemmániás parádéja alatt az orosz taktikai légierő irányított bombákkal támadta Szumit. Az ezredes megjegyezte, hogy Sahíd típusú kamikaze drónok jelenlétét immár második napja nem észlelték Ukrajna légterében, a legutóbbi, háromhullámos támadás május 7-én volt, azonban az ellenség nem hagy fel a támadásokkal, Szumi megye bombázása folytatódik, és nagy a légibombák veszélye Donyeck és Zaporizzsja környékén is. A szóvivő közlése szerint 12 óra 30 perckor körülbelül tíz orosz katonai repülőgépet észleltek a frontvonal közelében az említett régiókban.

A Szumi megyei ügyészség közölte, hogy orosz bombatámadás következtében egy 63 éves nő életét vesztette a régióban. Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója és az országos rendőrség arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok drónokkal támadták Bilenyke és Malokaterinyivka településeket, ezekben egy civil megsebesült.

A déli Herszon megye kormányzói hivatala a Telegramon közölte, hogy az oroszok kora reggel ebben a régióban is drónnal támadtak, és ennek következtében egy 60 éves herszoni férfi súlyosan megsebesült. Szerhij Liszak, a keleti Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegramon arról számolt be, hogy az orosz csapatok drónokkal és tüzérséggel támadták Nyikopol várost és térségét, egy 83 éves férfi megsebesült, tűz keletkezett, és lakóházak rongálódtak meg.