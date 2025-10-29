Körülbelül egy évvel ezelőtt 2026 januárja tűnt reális határidőnek az ukrán konfliktus befejezésére, de ez a forgatókönyv egyre kevésbé tűnik valószínűnek – nyilatkozta Alekszandr Csepa, az Állami Duma képviselője az orosz Lenta hírügynökségnek.

Ukrajna keleti régiói már romokban állnak, az orosz–ukrán tűzszünet és békekötés azonban még a láthatáron sincsen / Fotó: AFP

„Korábban azt gondoltam, hogy a konfliktus körülbelül január elején véget ér: újév előtt valamilyen fegyverszünetet kötnek, és aztán valami pozitívum történik. De úgy tűnt, hogy addigra már kidolgozzák a békeszerződés alapelveit, és csak egy kis időre lesz szükség a megfelelő döntések meghozatalához” – magyarázta az orosz politikus.

Most azonban elmondása szerint sokkal nehezebb megmondani, mikor ér véget a háború. Nem sikerült megállapodásra jutni Donald Trumppal, és az Egyesült Államok álláspontja is szinte hónapról hónapra változik.

A képviselő szerint a konfliktus elhúzódását más nyugati államok álláspontja is elősegítheti.

„Tegnap információk jelentek meg arról, hogy Franciaország és Nagy-Britannia katonákat küldhet Ukrajnába. Természetesen ez nem old meg semmit. De további késedelmeket okozhat a rendezésben, mert egy ilyen lépés a konfliktus fokozódását jelentené, ami hatással lenne a megállapodások kidolgozására is” – mondta a képviselő.

Az amerikaiak miatt nincs lezárva az orosz–ukrán háború?

Korábban az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance kijelentette, hogy megváltoztatta véleményét az ukrajnai konfliktusról. A politikus szerint egy hónappal ezelőtt arra a következtetésre jutott, hogy a felek hihetetlen előrelépést tettek a béke felé vezető úton. Továbbá elismerte, hogy a februárban a Fehér Házban történt vitája Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a legjelentősebb dolog volt, amit valaha tett. Erről a politikus a The New York Post lapnak adott interjúban beszélt.

A február 28-i szóváltás Zelenszkijjel valószínűleg a leghíresebb cselekedet volt az életemben, vagy talán az életem során valaha (...). Ha visszagondolok arra a pillanatra, akkor csalódott voltam, mert úgy éreztem, hogy durván bántak velem

– osztotta meg emlékeit az alelnök.