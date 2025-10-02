J. D. Vance váratlan bejelentést tett: máris itt a drámai következménye, hogy leállt az amerikai kormányzat

Az amerikai kormányzati szférában tartós leépítésekhez vezethet, ha a szövetségi intézményeket érintő leállás elhúzódik – jelentette ki J. D. Vance alelnök szerdán a washingtoni Fehér Ház sajtótájékoztatóján.

Amerikai kormányzati leállás: J. D. Vance váratlan bejelentést tett, máris drámai a következmény / Fotó: Anadolu via AFP

Az amerikai kormányzati leállás miatt munkahelyek kerültek veszélybe

Az alelnök a rendkívüli kormányzati leállás miatt jelent meg az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján, amelyen azt hangoztatta, hogy minden kormányzati elbocsátás annak figyelembevételével és annak érdekében történik, hogy az amerikai állampolgárok továbbra is hozzájussanak a legszükségesebb állami szolgáltatásokhoz.

Egyes embereket el kell majd bocsátanunk, ha a leállás folytatódik. Nem szeretjük ezt, és nem szükségszerűen ezt akarjuk, de meg fogjuk tenni annak érdekében, hogy az amerikai emberek számára a szükséges szolgáltatások tovább működjenek

– fogalmazott J. D. Vance, aki személyes véleményként kifejtette, hogy nem tartja valószínűleg az elhúzódó rendkívüli helyzetet, mert bizonyos „repedéseket” észlel a demokraták ellenállásán.

Az alelnök azt is közölte, hogy szerdán republikánus és demokrata törvényhozókkal is tárgyalt annak érdekében, hogy létrejöjjön a szenátusban a szükséges szavazatszám, aminek révén átmeneti költségvetést fogadnak el.

J. D. Vance megismételte, hogy

a Fehér Ház nyitott a tárgyalásra a demokrata párti kongresszusi vezetőkkel a szövetségi forrásból finanszírozott egészségügyi ellátásokról, de csak azt követően, hogy elfogadják a kormányzat működését november közepéig lehetővé tevő átmeneti költségvetést.

Az alelnök a fehér házi sajtótájékoztatón megismételte a Trump-kormányzat álláspontját, miszerint a kormányzati leállásért a demokraták felelősek, mert ragaszkodnak ahhoz, hogy a szövetségi költségvetésből finanszírozzanak illegális bevándorlók számára egészségügyi ellátásokat, ami a kormányzat számára nem elfogadható.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője azt hangoztatta, hogy a demokrata párti szenátusi tagok Joe Biden elnöksége idején, amikor többségben voltak a felsőházban, több mint tucatnyi alkalommal szavaztak meg a jelenleg is napirenden lévővel megegyező áthidaló költségvetési javaslatot. Hozzátette, hogy amikor az Egyesült Államok adóssága meghaladja a 37 ezermilliárd dollárt, akkor az ország nem tudja megengedni magának, hogy olyan emberek számára adjon ingyenes egészségügyi ellátását, akik a törvény megszegésével lépték át a határt.