Deviza
EUR/HUF388.95 -0.08% USD/HUF331.24 -0.13% GBP/HUF446.43 -0.13% CHF/HUF415.97 -0.04% PLN/HUF91.4 +0.09% RON/HUF76.55 +0.01% CZK/HUF16.04 +0% EUR/HUF388.95 -0.08% USD/HUF331.24 -0.13% GBP/HUF446.43 -0.13% CHF/HUF415.97 -0.04% PLN/HUF91.4 +0.09% RON/HUF76.55 +0.01% CZK/HUF16.04 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,040.31 +0.89% MTELEKOM1,812 +0.11% MOL2,756 +0.22% OTP28,990 +0.07% RICHTER10,170 +3.29% OPUS560 +1.25% ANY7,420 +1.62% AUTOWALLIS161.5 +0.93% WABERERS4,950 0% BUMIX9,417.19 +1.59% CETOP3,483.85 +0.95% CETOP NTR2,202.76 +1.14% BUX100,040.31 +0.89% MTELEKOM1,812 +0.11% MOL2,756 +0.22% OTP28,990 +0.07% RICHTER10,170 +3.29% OPUS560 +1.25% ANY7,420 +1.62% AUTOWALLIS161.5 +0.93% WABERERS4,950 0% BUMIX9,417.19 +1.59% CETOP3,483.85 +0.95% CETOP NTR2,202.76 +1.14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fast fashion
Shein
ruhabolt
Franciaország
Párizs
üzletnyitás

A Shein nem kis fába vágta a fejszéjét: olyan európai országot vesz be, ahol ellenséges tekintetek fogadják

A Sheint a francia politika és a versenytársak sem várják örömmel. Sőt, még az az áruház is ellenzi a Shein boltjainak megjelenését Franciaországban, amelyben üzleteket nyit a fast fashion óriás.
VG
2025.10.02, 12:52
Frissítve: 2025.10.02, 13:03

Az online fast fashion óriás, a Shein novemberben nyitja meg első állandó üzleteit Franciaországban a Société des Grands Magasins (SGM) áruházlánccal kötött megállapodás keretében. Az online kereskedelmi vállalat boltnyitása heves bírálatokat váltott ki a francia kiskereskedők körében – értesült a Reuters.

Fashion retailer Shein pop-up store opening at immersive retail space Future Stores in London
A Sheint a politika és a versenytársak sem várják örömmel / Fotó: Isabel Infantes / Reuters

A Shein első franciaországi boltja november elején nyílik a párizsi BHV hatodik emeletén, majd később a Galeries Lafayette áruházakban Dijonban, Grenoble-ban, Reimsben, Limoges-ban és Angers-ban. Ez új irány a cég számára, amely eddig világszerte csak ideiglenes, szezonális pop-up boltokkal jelent meg, például idén ősszel Londonban is.

Frédéric Merlin, az SGM elnöke szerint a Shein a fiatalabb vásárlókat vonzza majd.

Donald Tang, a Shein ügyvezető elnöke szerint a márka különösen népszerű a francia vidéki és kisebb városokban, ahol a vásárlók kevesebb lehetőség közül válogathatnak divatos ruhák terén.

A Galeries Lafayette, amely franchise-megállapodás keretében adta át az SGM által üzemeltetett boltokat a neve alatt, közölte, hogy ellenzi a lépést, mivel az sérti a franchise-megállapodást, és jogi úton próbálja az üzletek kinyitását megakadályozni.

A Sheint a politika és a versenytársak sem várják örömmel Franciaországban

Az olcsó Shein már korábban is politikusok és kiskereskedők célkeresztjébe került Franciaországban. A képviselők törvénnyel tiltanák a fast fashion reklámozását, gyakorlatilag megakadályozva a Shein hirdetéseit.

A párizsi városháza előtt készül a Shein új megaüzlete, amely – miután már tönkretett tucatnyi francia márkát – most még inkább el akarja árasztani piacunkat eldobható termékekkel

– fogalmazott Yann Rivoallan, a Fédération Francaise du Pret-a-Porter divatkiskereskedelmi szövetség vezetője.

A francia kiskereskedők már eddig is nehezen vették fel a versenyt a Zara és a H&M üzleteivel. Több francia fast fashion márka – például a Jennyfer és a NafNaf – idén fizetésképtelenségi eljárás alá került.

A Shein egy új szegmensbe lép

A Shein üzleti modellje azon alapul, hogy Kínából közvetlenül szállít alacsony árú csomagokat a vásárlóknak, kihasználva azokat a vámmentességi szabályokat, amelyek az olcsó e-kereskedelmi küldeményekre vonatkoznak. Ez tette lehetővé a rendkívül alacsony árakat és a minimális készletfelhalmozást.

A fizikai üzletek nyitása azonban jókora eltérés ettől a modelltől: raktárkészleteket kell fenntartani, ami növeli a működési költségeket.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu