Deviza
EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.8 +0.5% GBP/HUF454.13 +0.27% CHF/HUF421.05 -0.08% PLN/HUF92.55 +0.02% RON/HUF77.47 -0.08% CZK/HUF16.16 +0.02% EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.8 +0.5% GBP/HUF454.13 +0.27% CHF/HUF421.05 -0.08% PLN/HUF92.55 +0.02% RON/HUF77.47 -0.08% CZK/HUF16.16 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,653.31 -0.31% MTELEKOM1,854 -1.49% MOL2,890 +0.35% OTP29,690 -0.84% RICHTER10,400 +0.19% OPUS552 -1.25% ANY7,700 0% AUTOWALLIS159 +1.27% WABERERS5,160 0% BUMIX9,469.48 +1.42% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,168.53 -0.38% BUX102,653.31 -0.31% MTELEKOM1,854 -1.49% MOL2,890 +0.35% OTP29,690 -0.84% RICHTER10,400 +0.19% OPUS552 -1.25% ANY7,700 0% AUTOWALLIS159 +1.27% WABERERS5,160 0% BUMIX9,469.48 +1.42% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,168.53 -0.38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Pozsony
GDP
Szlovákia
megszorítások

Kőkemény szlovák megszorítások sora: hozzányúlnak az szja-hoz, megsarcolják a kormánytagokat, felfüggesztik az államünnepeket - a java még csak most jöhet

Hatalmas megszorításokat jelentett be északi szomszédunk. A szlovák kormány konszolidációs csomagja 2,7 milliárd euróra rúg.
Sidó Zoltán
2025.09.09., 20:36
Fotó: AFP

Ladislav Kamenicky szlovák pénzügyminiszter hosszas halogatás után kedden bemutatta a Fico-kormány újabb, ezúttal 2,7 milliárd euróra rúgó, 22 tételből álló konszolidációs csomagját. A korábbi takarékossági csomagokhoz viszonyítva most végre az állam működésén is spórolni fognak, a tervek szerint 1,3 milliárd eurót.

Pozsony Szlovákia szlovák lakástámogatások
Kőkemény megszorítások jöhetnek Szlovákiában / Fotó: AFP

A Fico-kabinet sorrendben harmadik takarékossági csomagját az indokolja, hogy minden eddigi igyekezet ellenére a hazai össztermékhez (GDP) viszonyított államháztartási hiány beragadt a rendkívül magas, 5 százalék körüli szinten. A 2026-ban életbe lépő intézkedésektől azt várják, hogy a hiány 4,1–4,3 százalékra mérséklődik.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy három munkaszüneti nappal járó államünnepet eltörölnek vagy felfüggesztenek:

  • véglegesen eltörölnék november 17-ét (az 1989-es bársonyos forradalom ünnepe),
  • jövőre pedig egy évre felfüggesztenék január 6-át (háromkirályok) és
  • május 8-át (a 2. világháború európai befejezése) mint munkaszüneti napot.

E lépésektől a kabinet összesen 230-240 millió eurót vár. További kemény döntés, hogy a Fico-kormány zászlóshajójának számító teljes értékű 13. nyugdíj emelését az elkövetkező három évben befagyasztják: a nyugdíjasok 2026-tól 2028-ig az erre az évre érvényes 667,13 eurós 13. nyugdíjat kapják. A munkanélküli-segély összege fokozatosan csökken, az első három hónapban a korábbi átlagbér 50 százalékát folyósítják, a negyedik és a hatodik hónap között azonban 10-10 százalékkal csökken az összeg.

Változik az adózás is Szlovákiában

A személyi jövedelemadó progresszivitása emelkedik, ami több mint 200 millió euró bevételt jelent az államnak. Évi 44 ezer eurós (havi bruttó 4282 euró keresetig) adóalap esetében a jövedelemadó marad az eddigi 19 százalékon. E fölött két új kulcsot vezetnek be: 44 ezer és 60 ezer euró között a kulcs 30 százalék, évi 75 ezer euró felett pedig 35 százalék lesz. Az alkotmányos tisztségviselők fizetését (kormánytagok, államfő, parlamenti képviselők) pedig extra adó terheli. Esetükben minden kulcs 10 százalékponttal magasabb lesz, ami azt jelenti, hogy például az évi 75 ezer euró feletti jövedelmet 45 százalékos adókulccsal adóztatják. A magas cukor- és sótartalmú élelmiszerek áfáját az eddigi 19 százalékról 23 százalékra emelik.

Jövőre nem lesz béremelés az állami és helyi önkormányzati alkalmazottak számára. Ez nem vonatkozik az orvosokra, ápolókra és tanárokra, ahol a parlament már jóváhagyta a béremelést. Az állam körülbelül 10 százalékot takarít meg a béreken.

A védelmi kiadásokon és a béreken is spórolnának

„Vagy elbocsátják az embereket, vagy nem fizetnek nekik bónuszokat, vagy csökkentik a fizetéseket” – mondta Kamenicky pénzügyminiszter. Ez a minisztériumok és az alárendelt szervezetek tisztviselőire vonatkozik majd.

Csökkentik az állami alkalmazottak számát, számítani lehet néhány főhivatal összevonására is. Az alkalmazottak és egyéni vállalkozók egészségügyi hozzájárulása 1 százalékponttal emelkedik – ez a lépés várhatóan 358 millió eurót hoz az államnak.

Bár a NATO idei döntése értelmében radikálisan kellene emelni a védelmi kiadásokat, azonban Szlovákiában 2026-ban a védelmi kiadások egy centtel sem haladhatják meg a bruttó hazai össztermék (GDP) 2 százalékát. A pénzügyminiszter hozzátette, a most ismertetett lépések akár tovább is bővülhetnek, például a bankokat, nagy üzletláncokat további különadókkal terhelhetik.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Németország

Súlyos gyújtogatás Berlinben: ötvenezer háztartás került bajba

Két nagyfeszültségű távvezetékoszlop gyulladt ki a város délkeleti részén.
2 perc
Pozsony

Kőkemény szlovák megszorítások sora: hozzányúlnak az szja-hoz, megsarcolják a kormánytagokat, felfüggesztik az államünnepeket - a java még csak most jöhet

Hatalmas megszorítócsomagot jelentett be északi szomszédunk.
2 perc
Külgazdasági és Külügyminisztérium

Magyarország vonzó beruházási célpont maradt – ez a siker titka az államtitkár szerint

Hazánknak szerény mértékben, de évről évre sikerült növelnie a gazdasági teljesítményét.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu