Kőkemény szlovák megszorítások sora: hozzányúlnak az szja-hoz, megsarcolják a kormánytagokat, felfüggesztik az államünnepeket - a java még csak most jöhet

Ladislav Kamenicky szlovák pénzügyminiszter hosszas halogatás után kedden bemutatta a Fico-kormány újabb, ezúttal 2,7 milliárd euróra rúgó, 22 tételből álló konszolidációs csomagját. A korábbi takarékossági csomagokhoz viszonyítva most végre az állam működésén is spórolni fognak, a tervek szerint 1,3 milliárd eurót.
A Fico-kabinet sorrendben harmadik takarékossági csomagját az indokolja, hogy minden eddigi igyekezet ellenére a hazai össztermékhez (GDP) viszonyított államháztartási hiány beragadt a rendkívül magas, 5 százalék körüli szinten. A 2026-ban életbe lépő intézkedésektől azt várják, hogy a hiány 4,1–4,3 százalékra mérséklődik.
A helyzet súlyosságát mutatja, hogy három munkaszüneti nappal járó államünnepet eltörölnek vagy felfüggesztenek:
E lépésektől a kabinet összesen 230-240 millió eurót vár. További kemény döntés, hogy a Fico-kormány zászlóshajójának számító teljes értékű 13. nyugdíj emelését az elkövetkező három évben befagyasztják: a nyugdíjasok 2026-tól 2028-ig az erre az évre érvényes 667,13 eurós 13. nyugdíjat kapják. A munkanélküli-segély összege fokozatosan csökken, az első három hónapban a korábbi átlagbér 50 százalékát folyósítják, a negyedik és a hatodik hónap között azonban 10-10 százalékkal csökken az összeg.
A személyi jövedelemadó progresszivitása emelkedik, ami több mint 200 millió euró bevételt jelent az államnak. Évi 44 ezer eurós (havi bruttó 4282 euró keresetig) adóalap esetében a jövedelemadó marad az eddigi 19 százalékon. E fölött két új kulcsot vezetnek be: 44 ezer és 60 ezer euró között a kulcs 30 százalék, évi 75 ezer euró felett pedig 35 százalék lesz. Az alkotmányos tisztségviselők fizetését (kormánytagok, államfő, parlamenti képviselők) pedig extra adó terheli. Esetükben minden kulcs 10 százalékponttal magasabb lesz, ami azt jelenti, hogy például az évi 75 ezer euró feletti jövedelmet 45 százalékos adókulccsal adóztatják. A magas cukor- és sótartalmú élelmiszerek áfáját az eddigi 19 százalékról 23 százalékra emelik.
Jövőre nem lesz béremelés az állami és helyi önkormányzati alkalmazottak számára. Ez nem vonatkozik az orvosokra, ápolókra és tanárokra, ahol a parlament már jóváhagyta a béremelést. Az állam körülbelül 10 százalékot takarít meg a béreken.
„Vagy elbocsátják az embereket, vagy nem fizetnek nekik bónuszokat, vagy csökkentik a fizetéseket” – mondta Kamenicky pénzügyminiszter. Ez a minisztériumok és az alárendelt szervezetek tisztviselőire vonatkozik majd.
Csökkentik az állami alkalmazottak számát, számítani lehet néhány főhivatal összevonására is. Az alkalmazottak és egyéni vállalkozók egészségügyi hozzájárulása 1 százalékponttal emelkedik – ez a lépés várhatóan 358 millió eurót hoz az államnak.
Bár a NATO idei döntése értelmében radikálisan kellene emelni a védelmi kiadásokat, azonban Szlovákiában 2026-ban a védelmi kiadások egy centtel sem haladhatják meg a bruttó hazai össztermék (GDP) 2 százalékát. A pénzügyminiszter hozzátette, a most ismertetett lépések akár tovább is bővülhetnek, például a bankokat, nagy üzletláncokat további különadókkal terhelhetik.
