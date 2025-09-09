Kőkemény szlovák megszorítások sora: hozzányúlnak az szja-hoz, megsarcolják a kormánytagokat, felfüggesztik az államünnepeket - a java még csak most jöhet

Ladislav Kamenicky szlovák pénzügyminiszter hosszas halogatás után kedden bemutatta a Fico-kormány újabb, ezúttal 2,7 milliárd euróra rúgó, 22 tételből álló konszolidációs csomagját. A korábbi takarékossági csomagokhoz viszonyítva most végre az állam működésén is spórolni fognak, a tervek szerint 1,3 milliárd eurót.

Kőkemény megszorítások jöhetnek Szlovákiában / Fotó: AFP

A Fico-kabinet sorrendben harmadik takarékossági csomagját az indokolja, hogy minden eddigi igyekezet ellenére a hazai össztermékhez (GDP) viszonyított államháztartási hiány beragadt a rendkívül magas, 5 százalék körüli szinten. A 2026-ban életbe lépő intézkedésektől azt várják, hogy a hiány 4,1–4,3 százalékra mérséklődik.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy három munkaszüneti nappal járó államünnepet eltörölnek vagy felfüggesztenek:

véglegesen eltörölnék november 17-ét (az 1989-es bársonyos forradalom ünnepe),

jövőre pedig egy évre felfüggesztenék január 6-át (háromkirályok) és

május 8-át (a 2. világháború európai befejezése) mint munkaszüneti napot.

E lépésektől a kabinet összesen 230-240 millió eurót vár. További kemény döntés, hogy a Fico-kormány zászlóshajójának számító teljes értékű 13. nyugdíj emelését az elkövetkező három évben befagyasztják: a nyugdíjasok 2026-tól 2028-ig az erre az évre érvényes 667,13 eurós 13. nyugdíjat kapják. A munkanélküli-segély összege fokozatosan csökken, az első három hónapban a korábbi átlagbér 50 százalékát folyósítják, a negyedik és a hatodik hónap között azonban 10-10 százalékkal csökken az összeg.

Változik az adózás is Szlovákiában

A személyi jövedelemadó progresszivitása emelkedik, ami több mint 200 millió euró bevételt jelent az államnak. Évi 44 ezer eurós (havi bruttó 4282 euró keresetig) adóalap esetében a jövedelemadó marad az eddigi 19 százalékon. E fölött két új kulcsot vezetnek be: 44 ezer és 60 ezer euró között a kulcs 30 százalék, évi 75 ezer euró felett pedig 35 százalék lesz. Az alkotmányos tisztségviselők fizetését (kormánytagok, államfő, parlamenti képviselők) pedig extra adó terheli. Esetükben minden kulcs 10 százalékponttal magasabb lesz, ami azt jelenti, hogy például az évi 75 ezer euró feletti jövedelmet 45 százalékos adókulccsal adóztatják. A magas cukor- és sótartalmú élelmiszerek áfáját az eddigi 19 százalékról 23 százalékra emelik.